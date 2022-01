CAMEROUN :: Can Total Energies 2021: L’Algérie Sort par la petite porte :: CAMEROON

Le champion d’Afrique n’a rien pu faire face à des ivoiriens remobilisés

C’est la première grosse sensation de cette coupe d’Afrique des nations.

Les fennecs d’Algérie, champions d’Afrique en titre viennent de sortir delà compétition en terminant dernier de sa poule.

Après deux matchs ratés contre la Sierra Leone et la Guinée, les joueurs de Belmadi n’avaient pas droit à l’erreur face à des ivoiriens qui n’avaient besoin que d’un match nul pour s’assurer une place au second tour.

Dès la 22è minute franck Kessié va doucher les algériens en reprenant un centre en retrait de Nicolas pépé. Côte d’Ivoire 1 , Algerie 0.

15 minutes plus tard les ivoiriens qui ont pris d’assaut les buts Algériens vont doubler par l’entremise de Sangare qui reprend au second poteau un centre de son capitaine Serge Aurier.

C’est sur ce score que les deux équipes vont aller aux vestiaires.

Du retour des vestiaires les ivoiriens vont garder la patte sur balle en mettant en difficulté le gardien Algérien Mbohli à plusieurs reprises . Après dix minutes de jeu en seconde période , Nicolas pépé va assommer les algériens en inscrivant un but sur un tir enroulé du pied gauche. Côte d’Ivoire 3 , Algerie 0. Le break est fait des algériens très peu entreprenants ne vont pas se montrer dangereux et à mesure de rattraper leur retard. A la 58è minute , l’arbitre va siffler un penalty sur une obstruction légère du défenseur ivoirien Deloor sur Bellaili, penalty que le capitaine Marhez va se charger de manquer.

A la 73è Sofiane Bendebka vas réduire le score en reprenant de la tête un corner.

Un but qui ne va pas changer grand chose dans la physionomie du match puisque Kessié et Haller vont inscrire chacun un but maus l’arbitre sans consulter la VAR va décider de les annuler prétextant des positions de hors jeu de la part des ivoiriens.

C’est sur ce score de 3 buts contre un que va s’achever ce premier grand choc de la coupe d’Afrique en terre camerounaise.

L’Algérie tenante du titre sort par la petite porte en terminant dernière de sa poule avec un point et un seul but marqué.