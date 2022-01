CAMEROUN :: Le divers au-delà des faits :: CAMEROON

«Haute instruction»

Le 9 janvier dernier, une centaine de journalistes locaux et étrangers sont bloqués à la salle média du stade d’Olembe. Selon nos sources, des anomalies auraient été détectées sur leurs accréditations. Les choses ont pu rentrer dans l’ordre un quart d’heure avant le début du match Cameroun-Burkina Faso. Les infortunés ont obtenu chacun un ticket d’accès… «Sur très haute instruction du président de la République ».

Mutations

Jamais espèce n’a autant muté que le lion camerounais ; En l’espace d’une semaine, peintres et sculpteurs ont rivalisé de talents pour présenter à la face du monde toutes les variétés de lion qui existent au pays de Roger Milla. Seulement pour la CAN, la faune s’est enrichie d’un lion sans crinière, d’un lion à moustache désordonnée, d’un lion à queue de lièvre et… même d’un lion aux testicules effrayants et un autre en 3D.

109 millions FCFA

Selon la commission en charge de la communication du COCAN 2021, voilà ce que pourrait empocher chaque Lion Indomptable, en cas de victoire finale à l’actuelle CAN. Le pactole comprend : une prime de participation de 30 millions FCFA (par joueur) déjà encaissée, d’après le COCAN. Qualification au second tour : 15 millions FCFA. La prime de victoire en 1/8ème de finale s’élève à millions FCFA par joueur, alors que celle prévue en cas de victoire en 1/4 de finale est fixée à 10 millions FCFA. La prime individuelle de victoire en 1/2 finale est évaluée à 15 millions FCFA. Celle de la 3ème place, à hauteur de 5 millions FCFA. Quant à la prime de la finale, chaque Lion Indomptable du Cameroun percevra la somme de 30 millions FCFA.

Famille

Depuis le 7 janvier 2022, Patrice Motsepe est au Cameroun. Le milliardaire sud-africain y est avec son épouse (Precious Moloi-Motsepe) et deux parmi ses enfants. À en croire des indiscrétions concordantes, au moins une dizaine de joueurs ont imité le président de la CAF. Ces joueurs, apprend-on, ont fait venir femmes et enfants pour assister à leurs spectacles.

Atalakou

L’art de la flatterie, bien que perfectionné par ses pratiquants, finit toujours par trahir leurs profils. En tout cas, va-t-on dire, c’est une relation dynamique entre celui qui adresse les éloges et celui qui les reçoit. Et les Mourabitounes de Mauritanie l’expérimentent au Cameroun à la faveur de la CAN Total Energies 2021. Au titre de grands rhéteurs et supporteurs agissant pour le bien de cette équipe venue d’Afrique du Nord, il y a quelques locaux qui ont déroulé leur banderole. Le message est là…Escorté par un S de trop.

Effectif

Tom Saintfiet, le coach gambien, dispose enfin d’une équipe. Du moins au sens qu’il donne à ce mot. Dans une interview exclusive accordée au média en ligne Africa Foot United le 11 janvier 2022, l’homme est revenu sur l’état de forme de son effectif. Il a expliqué qu’il a pu compter sur 26 joueurs pour les entraînements depuis le samedi 8 janvier 2022. «Nous avons 26 joueurs disponibles. Cela nous a permis de faire une équipe de 11 contre 11 pour mieux s’entraîner. Nous avons encore deux joueurs qui sont toujours positifs au Covid-19 et nous espérons les récupérer très prochainement. Je dois également dire que 10 membres de mon staff technique sont toujours indisponibles. Le préparateur physique, le physio, vidéo analyste, team manager, entraîneur des gardiens et autres sont toujours positifs au Covid-19», a déclaré le sélectionneur de la Gambie.

Gombo

D’après le site gabonais d’informations 7 jours Info, les journalistes sportifs et les supporters gabonais ont été bloqués à l’aéroport de Libreville le 10 janvier 2022, en dépit du fait qu’un avion a été affrété pour qu’ils gagnent Yaoundé. D’après de nombreuses sources relayées par 7 jours Info, ce blocage émanerait du gouvernement local. «Le ministre aurait évoqué l’absence d’un budget pour la prise en charge des journalistes sportifs et du club des supporters. Le budget pour la prise en charge des panthernautes et des journalistes sportifs gabonais a été bien décaissé. D’ailleurs les responsables de l’Office ont depuis donné leur accord pour que l’avion décolle. Il parle d’une absence de budget. C’est totalement faux puisque l’hôtel où devaient loger les panthères a été mis à la disposition pour les journalistes et les panthernautes», écrit le média.

Excuses

Suite à l’agression à l’arme blanche de trois journalistes algériens, Samuel Eto’o s’est exprimé à la télévision algérienne le 10 janvier dernier. «Nos chers frères journalistes, je tiens à vous présenter nos sincères excuses parce que certains de nos frères ont été agressés à Douala, a regretté le Camerounais. Je vous demande humblement de dire à ces frères que nous demandons pardon. Ce n’est pas l’hospitalité camerounaise. Je vous prie de leur demander pardon et de leur dire qu’ils sont chez eux», a imploré l’ancien capitaine des Lions Indomptables. Élu il y a un mois, le président de la Fédération camerounaise de football a également annoncé des représailles juridiques. «Nous allons saisir notre ministre et toutes nos autorités pour leur dire que nos frères sont dans notre pays et ils doivent se sentir en sécurité comme s’ils étaient à Alger», a ajouté Samuel Eto’o. De son côté, la CAF a ouvert une enquête, tout en incitant les autorités locales à faire de même.

Menaces

Le sélectionneur de la Sierra Leone, John Keister, affirme avoir reçu des menaces de mort avant de nommer son équipe. Intervenant sur BBC Afrique le 5 janvier dernier, le technicien de football de 51 ans a déclaré avoir reçu deux menaces -concernant l’inclusion de certains joueurs- sur sa liste de 28 joueurs. Keister a ajouté: «Je ne pense pas qu’il faille en arriver à ce point où ma vie est menacée parce que les gens pensent que les joueurs devraient être dans [l’équipe] – et s’ils ne le sont pas, voilà ce qu’ils vont faire».

Fin

«Ce sera ma dernière CAN»; Voilà ce qu’a déclaré Ahmed Musa. En conférence de presse à Garoua le 10 janvier dernier, le capitaine des Super Eagles du Nigéria a nuancé. «Je n’ai pas dit que je prendrais ma retraite du football international après cette CAN, mais ce sera ma dernière CAN et nous avons encore la Coupe du monde à laquelle je participerai», a-t-il fait savoir. L’attaquant de 29 ans avait fait ses débuts en 2010 et a participé aux éditions de la CAN en 2013 et en 2019.

Tacle

Sur sa page facebook le 11 janvier 2022, Cabral Libii a vigoureusement critiqué le protocole sanitaire décrété par la CAF pour la 33e CAN. Pour l’homme politique camerounais, ce protocole est «inopportun» et «produit des effets désastreux». «Les stades sont vides. Inimaginable au Cameroun!», peste-t-il. En tout cas, selon lui, «il est encore temps de rectifier».