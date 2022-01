CAMEROUN :: Global Trip Consulting : Une Solution pour les footballeurs ? :: CAMEROON

satisfaire tous les citoyens qui ambitionnent de s’expatrier pour les études et même les affaires , tel est l’ambition de Global Trip Consulting En effet, l’entreprise permet d’avoir des formations rémunérées en Allemagne dont l’attestation de fin de formation donne accès aux emplois immédiatement. Aujourd’hui, elle est un point fort pour les footballeurs qui veulent voyager pour vivre leur passion hors du Cameroun. Global Trip vient d’obtenir un visa pour le premier footballeur à l’avoir contacté. Les deux parties ont signées un contrat de partenariat ce samedi 08 Janvier 2022. Ce qui fait donc du jeune Footballeur un ambassadeur de l’entreprise.

Junior Sunday un exemple, une démonstration de la puissance de Global Trip

Premier footballeur Camerounais à avoir contacté Global Trip Consulting pour la question de visa, Junior Songue a été servi. En effet, le jeune footballeur Camerounais a déjà reçu son visa grâce à Global Trip Consulting et est prêt à continuer l’aventure loin du Cameroun. Mais, avant, il a signé un accord avec l’entreprise qui fait de lui un ambassadeur. Le contrat a été signé le 08 janvier 2022 dans les locaux de Global Trip Consulting. L’entreprise espère donc qu’il sera un cas d’espèce sans controverse et qui convaincra les autres jeunes footballeurs ou même étudiants à venir collaborer avec Global Trip pour l’obtention des visas et bien d’autres services.

Tout savoir sur Global Trip

Global trip Consulting est une agence de voyage qui a pour objectif de satisfaire les citoyens. Tant au Cameroun qu’à l’étranger elle offre des services énormes et de qualités. Avec ses prix très abordables, elle permet offre un enseignement des plusieurs langues comme : l’allemand, le Français, le Danois, le Chinois. De plus, l’entreprise permet d’avoir des formations rémunérées dans plusieurs pays. Que ça soit au niveau de l’apprentissage des langues ou de l’obtention du visa, Global Trip Consulting vous accompagne.

Pour tout besoin des services et renseignements sur Global Trip Consulting, contactez les numéros suivants : 00 237 678 72 35 01 / 693 27 60 76.

Par Whatsapp au : +49 176 34644887. Sur Facebook : Global Trip Consulting ;

Email : language.center@globaltripconsulting.com / visa.info@globaltripconsulting.com

A défaut d’utiliser les différentes méthodes recommandées ci-dessus, vous pouvez directement vous rendre dans leurs locaux situés à la rue DROUOT à près de la direction générale MTN