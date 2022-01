CAMEROUN :: Can TotalEnergies 2021 : Les anciens lions ignorés. :: CAMEROON

L’ouverture de la Can TotalEnergies 2021 s’est déroulé dans le vaste et la solennité. Avec un gout d’inachevé. La presse est rentrée dans les coulisses pour constater la portion congrue réservée aux principaux acteurs d’hier : les anciens lions.

Ils ont portant contribué à hisser le football Camerounais sur les cimes de la gloire. Ici, on les appelle les « anciennes gloires » Bien qu’attendus par le grand public, leur présence n’était pas remarquée au cours des cérémonies d’ouverture. Il en est principalement de Samuel Eto’o Fils, le lion indomptable le plus capé de tous les temps. Il vient d’être porté à la présidence de la Fédération Camerounaise de Football FECAFOOT. Principal interlocuteur et interface entre le Football Camerounais et l’extérieur, le 9 n’a pas pu soulever la foule.

Mutations, un quotidien paraissant à Yaoundé a su titrer sur la question : Samuel Eto’o Fils : « Place en retrait ». le quotidien pense que le président de la Fécafoot a été privé des honneurs protocolaires et mis en marge de l’ouverture de la Coupe d’Afrique des nations. On l’a vu occuper une place dans une tribune aux cotés de l’artiste Fally Ipoupa.

Malgré tout, le goleador Camerounais est resté dans son rôle de défenseur du Football. A l’endroit du Président de la Fédération Algérienne de Football, il a demandé « pardon à ses frères journalistes Algériens qui ont été agressés à Douala »

Parmi les oubliés de Can TotalEnergies 2021, on peut citer Jean Pierre Tokoto, un monument du Football Camerounais. Il faisait partie de l’équipe nationale en 1972 qui a discuté la phase finale à Yaoundé. Témoin vivant de cette épopée historique, il vit aux Etats Unis et entraine une équipe de football.

Mais aussi les autres anciennes gloires. Le journal Intégration fait état de « la colère des vieux Lions Indomptables ». Pour le journal, Classés traine-misère jusqu’au 9 janvier dernier par les autorités camerounaises, Roger Milla et d’autres grands noms du football national n’ont pas bénéficié de la visibilité due à leurs rangs. Ils s’en émeuvent avec véhémence. Au demeurant, « Jusqu’où peuvent aller les Lions », se demande Terre Promise Hebdo. En remportant le match d’ouverture de la CAN 2021 dimanche dernier face au Burkina Faso (2buts à 1), les Lions Indomptables ont certes fait l’essentiel, mais leurs supporters attendent qu’ils montrent un meilleur visage pour aller le plus loin possible dans cette compétition.

Seulement, « Les Primes de la gagne » sont colossaux. D’après Camer Press Le Cameroun a décidé de ‘’ gâter ‘’ ses Lions, sélectionnés pour défendre les couleurs nationales à cette 33e édition de la CAN 2021. Les primes oscillent entre 9 et 30 millions Fcfa, la seule prime de participation valant la prime en cas de victoire le 6 février prochain. Les enveloppes de la CAF sont encore des plus alléchantes au-delà de la consécration

Toute chose qui pousse le journal Vision Economie Hebdo à se pencher sur « L’impact des retombées économiques sur le développement ». Le chef de l’Etat, Paul Biya a personnellement présidé dimanche dernier la cérémonie d’ouverture de la Coupe d’Afrique des Nations. A l’issue de leur première rencontre contre le Burkina Faso, la prestation des Lions Indomptables suscite attentes et réserves auprès du

public. Au plan économique, les nombreux investissements opérés à coups de milliards constitueront à n’en point douter, un facteur de la relance de l’économie.