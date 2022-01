CAMEROUN :: Un début d’année gâché par des braquages à mains armées à Maroua :: CAMEROON

Les habitants des quartiers Dougoï, Kongola et Louguéo dans l’arrondissement de Maroua 3éme ont difficilement passé les fêtes de fin d’année. Et ce en raison des agressions à domicile. Du 25 au 31 décembre 2021, une dizaine de personnes ont trouvé la mort suite aux multiples agressions avec des armes blanches et des armes à feu. Le 31 décembre, la ville n’a pas connu une ambiance festive.

Elle était encore marquée par la peur. Plusieurs personnes ont passé les fêtes dans leurs domiciles. Pour permettre à ceux des habitants qui ont décidé de sortir de passer sereinement les fêtes, la police a sillonné toute la ville de 18h à 6h du matin sous la supervision du Commissaire Divisionnaire Boubakary TAHIROU, commissaire central de la ville de Maroua.

Plusieurs personnes ont été interpellées parmi lesquelles un suspect arrêté avec le concours des populations et se trouve en exploitation pour dénoncer ses complices. Pour les habitants de Maroua si rien n’est fait pour éradiquer l’insécurité dans la ville de Maroua, l’année 2022 pourrait être pire en matière d’insécurité.