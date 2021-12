E-commerce : Le Top des 5 entreprises au Cameroun :: CAMEROON

S’il est vrai qu’il y a un enthousiasme et de nombreuses initiatives d’entrepreneurs locaux dans ce secteur, il est aussi vrai que le pays a reculé depuis le départ de Jumia du Cameroun. C’est ce qui ressort du dernier classement de la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED).

Le e-commerce est une activité qui existe au Cameroun depuis les années 2013 avec des sites comme Wandashop et d’autres camerounais qui s’y sont lancés à l’époque pour être dans la tendance. Mais l’activité prend son envol véritablement avec l’arrivée de Jumia en 2014 dans le pays. La start-up est arrivée chez les Lions Indomptables avec des capitaux, de la technologie, de l’expertise et surtout de l’ambition qui s’est concrétisée en 2018 avec son entrée à la bourse de Wall Street (Toute première licorne et entreprise tech à relever ce défi).

Au cours de ces 05 années, l’entreprise a participé à mettre en place un marché qui est devenu très fort à la mesure du temps à tel point que le gouvernement s’est vu obligé de l’associer à la rédaction de la stratégie nationale sur le e-commerce qui a été présenté en 2018. Le leader panafricain du commerce en ligne est sorti du Cameroun en 2019 laissant derrière lui, des opportunités qui ne sont pas jusqu’ici suffisamment exploités.

Cette sortie du marché (mise en veille des activités) a pourtant été considérée par certains experts comme une opportunité pour les entrepreneurs camerounais qui avaient désormais le champ libre pour créer une plateforme sur le label Made In Cameroon. Malheureusement le dernier rapport de la CNUCED ne nous conforte pas du tout. Du top 10 il y a quelques années, le Cameroun est désormais dans le top 16 africain loin derrière de très petites contrées comme le Gabon.

Le marché est actuellement partagé entre de nombreuses très petites structures (sans cahier de charges) et quelques compagnies qui font des efforts aussi bien au niveau de l’investissement que du déploiement.

Voici le top 05 des entreprises qui se démarquent :

Entreprise Date de création glotelho 2018 iziway 2019 limarket 2019 afribobo 2020 jabeas 2020

Malgré les avancées observées, l’accompagnement du gouvernement et la volonté des différents promoteurs dans ce secteur, aucune entreprise n’arrive à réaliser les performances de Jumia actuellement. Rupture permanente des stocks, des prix pas assez compétitifs, difficulté à livrer en dehors de Douala & Yaoundé, etc. En conséquence, les camerounais sont partagés entre les achats en ligne et les boutiques physiques. Pour un marché qui valait plus de 30 milliards de Fcfa (en volume), aujourd’hui on tourne autour du tiers seulement.

Mais qu’est-ce qui peut expliquer cette situation pourtant certains indicateurs sont au vert ?

Plus de 28 millions d’utilisateurs internet pour un taux de pénétration de plus de 30%, un accès au mobile au-dessus de la moyenne africaine, un niveau de développement à améliorer mais un fort taux d’alphabétisation, une croissance exceptionnelle de la monnaie électronique et l’arrivée en masse de grandes enseignes internationales. Normalement ces données feraient rêver les investisseurs comme Rocket, Amazon ou encore le géant chinois Alibaba pourtant les camerounais piétinent. Des experts expliquent cette situation par : une insuffisance de capitaux, absence d’ambition, insuffisance de la main d’œuvre qualifiée pour un marché avec cette taille et l’absence d’une technologie aussi performante que celles des leaders.

2022 sera certainement une année déterminante pour ce secteur aux multiples opportunités. En plus du retour probable de Jumia, plusieurs acteurs de renommées mondiales sont annoncés au Cameroun avec un niveau d’investissement aussi important que ce que nous pouvons observer ailleurs.