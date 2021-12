CAMEROUN :: Samuel Eto’o de tous les vœux, la CAN TotalEnergies de tous les espoirs :: CAMEROON

Le goleador Camerounais Samuel Eto’o Fils a été élu président de la Fédération Camerounaise de Football, avec faste et solennité. La phase finale de la Coupa Africaine des Nations avance à grands pas. Le cœur des Camerounais vibre au rythme du football.

Et, « Le Cameroun attend ». Le journal Terre Promise pense qu’Avec le sémillant Samuel Eto’o Fils à la présidence de la Fecafoot, des infrastructures sportives de qualité, le pays de Roger Milla est prêt pour la fête du football. Et pourtant, les problèmes ne manquent pas : les villes d’accueil essayent de se donner un visage avenant, les communications ne rassurent pas, le problème du transport de masse n’est pas réglé. Quelle image les Camerounais donneront-ils de leur pays ?

Samuel Eto’o est le bon Docteur, « The Good Doctor ». La Voix du Centre Sport estime que, Comme le héros de la série, le nouveau président de la Fecafoot a tout d’un Ovni dans ses nouvelles fonctions. Mais il a aussi l’envie qui brise les barrières. Acte I d’une longue série. Après son élection, Samuel Eto’o Fils doit travailler à restructurer le football camerounais. Un os bien difficile à croquer.

Au sujet justement de cette Can Total Energies 2021, le ministre de l’administration territoriale « Paul Atanga Nji appelle les gouverneurs à se mobiliser ». Le Journal Le Soir Indique que, au cours de la cérémonie de clôture de la seconde conférence semestrielle des gouverneurs régionaux le 10 décembre 2021, le ministre de l’Administration Territoriale a donné de nouvelles directives aux autorités administratives afin que les différentes périodes qui approchent soient empreintes de paix et de sérénité.

Et puis surtout, il est « Déjà au boulot » Cameroon Tribune écrit que Samuel Eto’o, le tout nouveau président a rencontré hier le personnel de la fédération à Tsinga pour une réunion de prise de contact. Dans la foulée, il s’est rendu sur le chantier du centre technique à Odza avant d’être reçu par le ministre des Sports et de l’Education physique avec en ligne de mire la CAN 2021.

Le Journal Informations Hebdo pense que Le vœux le plus chers aux Camerounais a été exaucé « Le foot au footballeur ! ». Samuel Eto’o Fils dirigera la Fecafoot pendant les cinq prochaines années. Pour la première fois depuis l’existence de cette association, les acteurs du football confient les rênes de ce sport à un Footballeur. L’ancien capitaine des Lions Indomptables a remporté près de 60% des suffrages en lice lors de l’AG élective du 11 décembre dernier.

Seulement, il y a « Les chantiers qui attendent le nouveau président dans la médecine du sport ». Pour le quotidien Echo Santé, Alors que Samuel Eto’o vient d’être porté à la tête de l’instance faîtière du football au Cameroun, les acteurs de la médecine su sport attendent l’ancien capitaine des Lions Indomptables du Football sur plusieurs aspects à parfaire dans ce secteur vital du football.