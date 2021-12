ÉTATS-UNIS :: La méthode Williams : un succès tout tracé :: UNITED STATES

Disponible dans les salles de cinéma françaises le 1er décembre, “La méthode Williams” se focalise sur l’incroyable plan du père des célèbres joueuses de tennis Venus et Serena Williams, artisan du succès de ses filles.

Si le monde entier connaît leur nom, leur histoire reste néanmoins peu connue du grand public. Avec un palmarès de sept titres remportés en Grand Chelem par Vénus et 23 par Serena, les sœurs Williams ont marqué l’histoire du tennis. En plus de vingt ans, les célèbres sœurs ont remporté à elles deux 121 tournois en simple. Mais ce que beaucoup ignorent, ce sont les ingrédients qui ont façonné cette success story.

Disponible dans les salles françaises le 1er décembre prochain, “La méthode Williams” de Reinaldo Marcus Green retrace l’histoire vraie derrière l’ascension des deux sœurs depuis leur enfance. Et comme son nom l’indique par son titre original “King Richard”, le réalisateur a choisi de braquer les projecteurs sur le pilier de cette histoire hors du commun : Richard Dove Williams Jr.

Une persévérance infaillible

Père, manager mais aussi entraîneur des filles, Richard Williams, interprété par Will Smith, avait déjà planifié leur parcours depuis le ventre de leur mère. Après avoir découvert le montant des prix attribués aux vainqueurs des tournois de tennis, ce dernier a minutieusement élaboré un manifeste de 78 pages fixant les étapes à suivre afin que ses progénitures excellent sur les courts de tennis .

Vivant dans un quartier de Los Angeles avec un fort taux de criminalité, Richards Williams actionne son “plan” dès la tendre enfance de ses filles. Tout au long du film, le réalisateur met en lumière les manœuvres déployées par un père qui souhaite extirper sa famille d’un milieu dangereux pour leur assurer une vie meilleure.

Entre des entraînements quotidiens sur des courts délabrés, les démarchages intensifs de coachs et un suivi attentif de la scolarité de ses filles, Richard Williams pour qui “ne pas planifier, c’est planifier son échec”, se donne corps et âme pour montrer au monde leur talent. Malgré les nombreux obstacles rencontrés dont les moqueries et les préjugés racistes, ce père dévoué parvient à imposer ses propres conditions dans ce qui était considéré à l’époque comme un “sport de blanc”.

“La méthode Williams” dépeint avec respect l’infaillible persévérance de cet homme qui est parvenu à faire plier les meilleurs professionnels du tennis devant le jeu de ses filles, certains d’entre eux voyant en elles “des futures Michael Jordan”.

Aujourd’hui considérées comme les meilleures joueuses de tennis de l’histoire, le succès des sœurs Williams est le fruit de leur travail mais aussi de la vision de leur père, qui, comme le montre “La méthode Williams”, l’avait prédit : “Venus et Serena vont chambouler ce monde”.