Dans une sortie qui ne cesse de faire le tour des réseaux sociaux, Muriel Blanche met en garde les "égarrés" selon elle, de la Brigade Anti-Sardinards qui appelaient au boycott de ses activités à Bruxelles et à Paris. Ci dessous, l'intégralité de sa réaction

CES ENFANTS QUI DONNENT DU « TRAVAIL » À LEURS PARENTS

Savez-vous qu’il existe un endroit au monde où des pères et mères de plus de 45 ans se lèvent, portent leur plus beau costume de frustration et se maquillent à la honte, vont acheter des œufs et de la farine, et se mettent aux ordres de leurs enfants qui vaquent calmement à leurs occupations ? Sachez-le il existe un endroit comme ça qui s’appelle la BASsesse !

Je l’ai découvert il y’a quelques jours et je n’ai pas du tout apprécier l’insolence de ces jeunes filles qui donnent le pénible travail de gardiens de restaurants à leurs parents pendant qu’elles sont occupées à faire des livraisons et des meet and greet.

Mes BRAVES ! Ce que j’aimerai vous donner comme enseignement c’est qu’il faut toujours savoir définir ses objectifs et tracer calmement le chemin pour y arriver ainsi que le schéma pour savoir rester imperturbable. Si vous acceptez de réussir dignement, préparez-vous à affronter le fait que rien ne vous soit accordé gratuitement. La beauté de la médaille nous fera sûrement oublier la chaleur du feu qui a contribué à sa modélisation.

Si je vous appelle mes braves c’est parce que nous devons l’être tout en se souvenant que la VIOLENCE de ces « PARESSEUX » (Qui ont choisi d’éteindre un feu en y versant de l’essence) n’aura jamais de légitimité face à la PAIX des TRAVAILLEURS (Pour qui espérer le changement c’est avancer en attendant)

Notre diaspora (La vraie) est sereine, elle est occupée à penser DÉVELOPPEMENT. Elle est tellement intelligente et travailleuse qu’elle n’a pas le temps de se soumettre à la bipolarité de ceux qui veulent goûter au miel en racontant les histoires des abeilles sans jamais les affronter. En ce qui me concerne je n’identifierai jamais cette Diaspora aux actes isolés et teintés de frustrations de quelques brebis galeuses…

Merci à toutes ces clientes de Bruxelles qui contre la médiocrité ont rapidement trouvé une solution pour obtenir chacune sa gamme. Pour celles qui n’ont pas eu de produits à cause de la rupture du stock, vous les recevrez probablement aujourd’hui. Les livraisons se poursuivent sur PARIS ce jour Votre peau recevra sa plus belle visite… Calmement.