CAMEROUN :: Samuel NJANGA KONDO NGANDE : Une transition industrielle pour faire face à la concurrence étrangére :: CAMEROON

M. Samuel NJANGA KONDO NGANDE, Président du Syndustricam (Syndicat des Industriels du Cameroun), élu le 11 octobre 2021, a entamé du 15 au 22 novembre 2021, de nombreuses séances de travail avec les Autorités Publiques camerounaises à Yaoundé, permettant d'édifier les parties prenantes sur les priorités qu'il entend désormais assigner à l’organisme dont il a la charge.

Il s'est inscrit dans une dynamique de repositionnement stratégique de l’industrie et de compétitivité des outils de production en droite ligne avec la SND30 (Stratégie Nationale de Développement du Cameroun).

Pour M. NJANGA KONDO NGANDE il apparait comme un impératif d'initier une nouvelle donne à travers son approche volontariste et inédite de CSD (Corporatisme Sectoriel Dynamique).

Le Président a par ailleurs ouvert la voie à une transition industrielle, dans un climat de confiance et de sérénité autorisant non seulement la convergence des actions avec le Gouvernement, mais aussi la mutualisation ressources de l’industrie nationale pour atteindre rapidement une masse critique visant à contenir les assauts de la concurrence étrangère féroce et adopter une offensive ciblée de pénétration des marchés permettant de tirer avantageusement profit de la ZLECAF(Zone de libre-échange continentale africaine).

Le Président Samuel NJANGA KONDO NGANDE s'est montré acteur avisé de la politique de dialogue prônée par le Chef de l'Etat d’une part, et de responsabilité de son organisation d’autre part. Il s’est félicité auprès de ses interlocuteurs de la prompte réaction du Gouvernement à l’épineuse question du renchérissement du coût des importations ; eta émis le souhait que toutes les mesures soient prises pour éviter d’éventuelles pénuries en fin d’année.

En l’état actuel des informations et des données économiques en notre possession, rien ne permet d’annoncer un arrêt des activités d’importation et de production au 1er Janvier 2022.

C'est dans ce registre qu'il a appelé de ses vœux, la mise sur pied urgente d’une cellule spéciale de veille active et d’aide à la décision de l’impact économique post-Covid sur les industries.

La tournée de concertation du Président du Syndustricam a donné à voir à ses interlocuteurs, son souci de veiller durablement à la croissance des activités des industries, au vivre-ensemble et au bien-être des populations.

Fait à Douala le 23 novembre 2021

Le Secrétaire Général du Syndustricam