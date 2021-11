Cameroun – Côte d’Ivoire : jour de vérité à Japoma :: CAMEROON

Les deux pays s’affrontent ce soir à Douala dans le cadre de la 6ème journée dans le groupe D. Au match aller, les Lions Indomptables s’étaient inclinés (2-1) au stade Ebimpe.

La rencontre est sur toutes les lèvres depuis quelques jours. L’affiche Cameroun- Côte d’Ivoire est très attendue ce soir dès 20 heures au complexe sportif de Japoma à Douala. C’est dans le cadre de la 6ème journée des éliminatoires de la Coupe du monde Fifa Qatar 2022. Après avoir étrillés respectivement le Malawi (0-4) et le Mozambique (3- 0), les deux géants du football africains s’affrontent pour la « finale » dans le groupe D. Le sélectionneur national, Antonio Conceiçao, est sous pression.

La piètre prestation des Lions Indomptables le 09 octobre 2021 au stade Olympique d’Ebimpé avait un bouc émissaire : la qualité de la pelouse. Selon le portugais, l’aire de jeu n’avait pas permis au 11 national de dérouler. Les Fauves s’étaient faits malmenés par les Éléphants avec un doublé de l’intraitable attaquant Sébastien Haller. « C’est un match très compliqué. La Côte d’Ivoire est largement au-dessus du Cameroun au niveau des individualités.

Si les Éléphants jouent comme au match aller avec la même pression, je puis vous assurer qu’on n’aura aucune chance. Avec un entraîneur qui tâtonne comme le nôtre, je m’attends à tout », commente Narcisse Idriss Noah. Ibrahim Moussa partage la même idée. Pour lui, seul un esprit conquérant peut pousser le Cameroun à la qualification. « L’équipe glorieuse du Cameroun, avec Eto’o-Mboma…, est loin derrière nous. Le classement Fifa est une preuve aujourd’hui. On a régressé. En équipe nationale, on n’a plus les meilleurs au point de convoquer des joueurs qui sont à plusieurs mois sans jouer. Il y a problème. On verra ce que ça va donner. Sur le papier, les ivoiriens sont favoris ».

La nostalgie Achille Webo

A Douala, l’ambiance est au zénith. Des voitures se mobilisent pour rallier Japoma l’épicentre de ce match décisif selon certains confrères. Alors qu’à Yaoundé, les commentaires font bon train avec à chaque fois l’espoir et surtout la nostalgie. « Les matchs Cameroun-Côte d’Ivoire ont toujours une saveur particulière. Ces rencontres me font toujours penser à Achille Webo. Voilà un joueur qui avait tout donné en septembre 2005 à Abidjan. On n’a plus ce genre de joueur aujourd’hui ; des joueurs sur qui on peut compter pour changer un match à tout moment », se désole Armel Nana. Cet inconditionnel des Lions Indomptables garde espoir d’une victoire du Cameroun même au forceps : « C’est mon pays. Je crois à une victoire du Cameroun. C’est le plus important. Notre équipe nationale n’est pas constante dans le style de jeu et les résultats. Il y a des qualités de part et d’autres. Choupo-Moting est de retour. On sera fixé après le match ».

Après avoir décroché contre toute attente le titre de champion d’Afrique 2017, le Cameroun ne s’était pas qualifié pour la Coupe du monde Russie 2018. Les Lions Indomptables ne veulent plus rater l’édition du Qatar. Cela passe par une victoire ce jour. En Face, le sélectionneur de l’équipe nationale de la Côte d’Ivoire, Patrice Beaumelle est déterminé à dompter les Lions.

La Côte d’Ivoire reste leader du groupe D avec 13 points alors que le Cameroun se positionne au deuxième rang avec 12 points. Il y aura des étincelles sous le ciel de Japoma. Malheur au perdant.