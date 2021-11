Yango, un service de covoiturage par Yandex, a commencé à opérer au Cameroun :: CAMEROON

un service international de réservation de taxis en ligne qui opère déjà dans 18 pays d'Europe, d'Asie centrale, du Moyen-Orient et d'Afrique, a été lancé aujourd'hui à Douala. Le Cameroun devient son troisième pays en Afrique après la Côte d'Ivoire et le Ghana. Yango fait partie de Yandex, l'une des plus grandes sociétés informatiques européennes.

L'application mobile Yango pour iOS et Android peut être téléchargée gratuitement en français, en anglais et dans de nombreuses autres langues. Pour commander une voiture, l'utilisateur doit télécharger l'application, l'ouvrir, et préciser où il doit se rendre. Le service détermine lui-même la position de l'utilisateur lorsque la géolocalisation est activée et trouve le conducteur qui arrivera le plus rapidement. Le prix du trajet est ensuite calculé par les algorithmes de l'application au moment de la commande de la voiture - il suffit d'entrer l'adresse de destination. L'utilisateur peut payer son trajet en espèces.

Les trajets commandés avec Yango à Douala commencent à partir de 200 FCFA. Par exemple, un trajet de Bonamoussadi (Carrefour Market) à Akwa (Direction générale orange) coûte environ 800 FCFA avant remise, tandis que le trajet de Kotto (Tradex antennes Kotto) à Japoma (Stade, complexe sportif) coûtera environ 1700 FCFA avant remise.

Le service dispose d'une équipe d'assistance qui est disponible via l'application. Si l'utilisateur oublie quelque chose dans la voiture ou veut poser une question, il peut contacter le service d'assistance via l'application. Pour un contrôle de qualité supplémentaire, l'application Yango permet à l'utilisateur de noter chaque trajet. Dans le pire des cas, les conducteurs ayant une mauvaise note peuvent se voir refuser l'accès au service pendant un certain temps.

Contrairement à d'autres services en ligne dans le monde, l'application Yango utilise ses propres technologies de cartographie, d'acheminement et de navigation ainsi que de distribution intelligente des commandes. Elles réduisent considérablement le coût net du trajet et le temps qu'un chauffeur passe à chercher un client, à se diriger vers le suivant ou à conduire un client à sa destination. Les technologies et les itinéraires efficaces garantissent une utilisation élevée des heures de travail des chauffeurs tout en offrant un service prévisible et abordable aux utilisateurs.

Yango offre aux utilisateurs de Douala un service moderne qui peut rendre n'importe quelle course plus pratique, abordable et sûre. Désormais, vous pouvez facilement commander un taxi, assis chez vous, sans avoir besoin de sortir, et voir sur l'écran du téléphone comment la voiture vient à vous. L'application vous indique la couleur, le modèle et le numéro de plaque de la voiture ainsi que des informations sur le fournisseur de transport et son chauffeur. En outre, vous n'aurez pas besoin de négocier le prix et de partager une voiture avec d'autres personnes.

En matière de sécurité, l'application vous permet d'envoyer votre itinéraire aux membres de votre famille et de contacter les services d'urgence via l'application en cas de besoin. « Cela fait vraiment la différence", - Didier Theze, directeur régional de Yango au Cameroun. En Afrique, le Cameroun devient donc le troisième pays du continent à disposer du service Yango. Notre succès dans d'autres pays nous permet d'explorer de nouveaux marchés et nous sommes heureux que de plus en plus de

personnes aient accès à notre service. « Nous sommes convaincus que les habitants de Douala apprécieront les avantages de Yango", - Adeniyi Adebayo, Directeur Général de Yango en Afrique.

Yango n'a pas ses propres voitures ou chauffeurs, elle permet aux prestataires de transport locaux (entreprises qui fournissent des services de transport de manière indépendante) d'utiliser ses services. Parallèlement au lancement de l'application, un centre dédié aux chauffeurs a été ouvert récemment à Douala. Ces derniers peuvent apprendre à travailler avec l'application, suivre d'autres formations et passer des tests.

À propos de Yango, Yandex. Taxi et Yandex

Yango est un service de covoiturage. Il est fourni par Yandex.Taxi, un groupe international de sociétés qui exploite des activités de mobilité et de livraison dans 21 pays de la région EMEA sous les marques Yandex Go, Yango et Uber Russia, entre autres, depuis 2011. En 2021, plus de 2 millions de chauffeurs effectuaient des courses et des livraisons dans les pays où les services de Yandex.Taxi opèrent.

Yandex.Taxi, dont le siège est aux Pays-Bas, fait partie de Yandex (NASDAQ et MOEX : YNDX), une entreprise technologique qui crée des produits et des services intelligents grâce à l'apprentissage automatique. Son objectif est d'aider les consommateurs et les entreprises à mieux naviguer dans le monde en ligne et hors ligne. Depuis 1997, elle fournit des services de recherche et d'information de classe mondiale et localement pertinents. De plus, elle a développé des services de transport à la demande, des produits de navigation et d'autres applications mobiles pour des millions de consommateurs. Yandex, qui compte plus de 30 bureaux et 5 centres de données dans le monde, est cotée au NASDAQ depuis 2011

En 2017, Yandex et Uber ont signé un accord pour fusionner leurs activités et opérations de covoiturage et de foodtech en Russie et dans plusieurs pays voisins. La fusion s'est achevée en février 2018. Environ 59 % de la société consolidée basée aux Pays-Bas, nommée MLU B.V., appartient à Yandex, et environ 37 % à Uber ; le reste appartient aux employés. Dans les pays qui ne font pas partie du champ d'application de l'accord, notamment la Norvège, Yandex et Uber sont toujours en concurrence.

Depuis le quatrième trimestre 2018, l'activité de covoiturage de Yandex.Taxi est rentable dans toutes les zones géographiques, et ce malgré la pandémie. En 2020, les revenus de ses segments de covoiturage et de food tech ont dépassé 800 millions USD, atteignant 30% de tous les revenus de Yandex.