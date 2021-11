CAMEROUN :: Bolloré Transport Logistics,KiwiPay Central Af , les douanes s’engagent dans la digitalisalisation :: CAMEROON

Bolloré Transport & Logistics a signé à Yaoundé le mercredi 03 novembre 2021, un protocole d’accord avec les Douanes et KiwiPay Afrique Centrale SARL, entreprise spécialisée dans le e-commerce pour favoriser le développement du commerce électronique au Cameroun.

Dans le cadre de cet accord, Bolloré Transport & Logistics sera chargé d’assurer la gestion des formalités douanières et de procéder à l’acquittement des droits et taxes des colis importés par voie aérienne et maritime permettant ainsi de faciliter les processus d’importations et d’accélérer les délais de livraison des marchandises.

Un protocole d’accord qui aura pour plus value la célérité dans les procédures et l’arrimage de la douane aux standards internationaux. Pour FONGOD NUVAGA Edwin, Directeur général des Douanes, « Ce protocole qui nous engage sur une période de trois ans, matérialise les engagements du Forum Douanes-Entreprises promue par l’Organisation mondiale des douanes (OMD) et de la Convention signée en 2015 entre Bolloré Transport & Logistics et l’Administration des Douanes. Il offre ainsi l’opportunité à la Direction générale des douanes de participer au développement du commerce électronique mais aussi d’améliorer la collecte des recettes douanières liées à cette activité. »

Mais aussi de permettre à la place portuaire de s’integrer à la revolutio du numerique. Comme l’a souligné Serge AGNERO, Directeur Régional Golfe de Guinée de Bolloré Transport & Logistics : « Ce partenariat avec KiwiPay Afrique Centrale marque notre volonté d’anticiper et de relever les prochains défis liés à l’essor du commerce électronique au Cameroun. Nos solutions innovantes et évolutives sont parfaitement adaptées aux nouveaux besoins des clients et sont mises en œuvre par des équipes entièrement disposées à apporter leur expertise au service de la compétitivité de l’économie du Cameroun. ».

À propos de Bolloré Transport & Logistics Cameroun

Présent au Cameroun dans la logistique, le transport ferroviaire (Camrail), et la manutention portuaire (Kribi Conteneurs Terminal, SEPBC), Bolloré Transport & Logistics emploie aujourd’hui plus de 5.000 collaborateurs. L’entreprise participe activement au développement du Cameroun et s’investit dans l’amélioration des compétences de ses collaborateurs. Bolloré Transport & Logistics mène également des actions pour les populations en partenariat avec des associations pour l’aide à la scolarisation, à la réinsertion sociale des jeunes et pour leur sensibilisation à la préservation de l’environnement.

À propos de KiwiPay

KiwiPay est une firme Singapourienne de paiement numérique basée à Singapour, qui a décidé de partir à la conquête des pays de la CEMAC que sont le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad. Les clients de sa plate-forme auront accès à d’autres passerelles de paiement telles que WeChat Pay, Google Pay, AliPay et Apple Pay, y compris d’autres opérateurs mobiles locaux. KiwiGo propose actuellement aux utilisateurs la livraison d’épicerie, le covoiturage, la livraison de nourriture, le taxi, le commerce électronique, les paiements des services hôteliers, les envois de fonds internationaux, le portefeuille électronique et d’autres services de réservation.