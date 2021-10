CAMEROUN :: Le mois d’octobre s’achève en beauté au Pmuc :: CAMEROON

Deux nouveaux gros gagnants ont reçu leurs chèques de 47 millions à Douala et 40 millions à bafoussam lors de deux cérémonies à eux dédiés.

Le mois d’octobre est définitivement un mois très spécial pour les parieurs du Paris mutuel urbain camerounais. Depuis son début pas moins de 15 gros gagnants sont déjà passés à la caisse avec des gains allant jusqu’à 350 millions de francs Cfa et même plus d’un milliard si on considère les sommes inférieures à 07 millions.

« c’est une véritable pluie de millions au Pmuc depuis le mois d’octobre mais aussi depuis 25 ans. Avec notre nouvelle offre de masse commune internationale, nous constatons que le parieur camerounais gagne plus , gagne plus régulièrement » déclare Eldin Tatyana PCA du Pmuc.

La journée du jeudi 28 octobre était donc une journée festive de plus au cours de laquelle les nouveaux multimillionnaires ont été célébrés simultanément à Douala Akwa où Monsieur K a reçu son chèque de 47 millions des mains de la PCA du Pmuc et au quartier « Kouogo Touristique » à Bafoussam où c’est un autre a lui reçu son chèque de 40 millions des mains de Paul Louis Tasso , le directeur général du PMUC.

Si les gagnants du jour sont des villes de Douala et Bafoussam , il faut signaler que leurs heureux précédents venaient des 04 coins du pays : Maroua , Yaoundé, Kye Ossi , Bafoussam et même Garoua. Les paris en ligne ne sont pas en reste puisque le 12 octobre dernier, on a enregistré un gagnant de plus de 37 millions sur la plateforme www.pmubet.cm.

si pour le commun des camerounais ces millionnaires sont le fait du hasard, pour Monsieur Mukete responsable commercial au pmuc cette régularité de gros gagnants a un secret: « Au PMuc , nous mettons un point d’honneur à la formation des vendeurs sur le terrain étant donné que ce sont eux la première vitrine du pmuc ces derniers reçoivent les parieurs, leur donnent les bonnes indications et les bons conseils au quotidien et c’est qui explique cette recrudescence de millionnaires. La stratégie est simple : Faire rêver grand, faire jouer passionnément et faire gagner gros ».

Madame Eldin Tatyana en rappelant que le Banko du vendredi 29 s’élève à 15 millions et que la tirelire du dimanche est à 325 millions en masse commune internationale souhaite que chacun de nous ne se pose plus la question de savoir « est ce qu’on gagne vraiment au pmuc , mais plutôt, que vais je faire le jour où je vais gagner ? »