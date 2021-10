CAMEROUN :: Un trafiquant appréhendé à Bertoua dans la région de l’Est :: CAMEROON

Un homme a été arrêté pour trafic d'écailles de pangolinà Bertoua. C’était au cours d'une opération menée par les agents de la Délégation Départementale des Forêts et de la Faune du Lom et Djerem, en collaboration avec la gendarmerie.L'opération a bénéficié de l’assistance technique d’une organisation spécialisée dans la protection de la faune sauvage, The Last Great Ape Organisation plus connu sous l’acronyme de LAGA.

Il a été appréhendé avec plus de 77 kg d'écailles de pangolin couvertes sous une bâche noire et dissimulées dans un pick up blanc, qu’il a conduit à l'endroit où il essayait de les vendre. À la suite de son arrestation, les enquêtes renseignent que le suspect est un chauffeur de transport en commun sur le tronçon Bertoua -Lom Pangar.

Les premières informationsmontrent que le suspect a incité plusieurs braconniers dans la région, en particulier autour du barrage de LomPangar et a fourni des écailles de pangolin et d'autres produits de la faune à plusieurs trafiquants. Ces mêmes enquêtes indiquent également que le trafiquant présumé avait obtenu les écailles de pangolin dans les villages tels que Deng Deng et Lom Pangar dans la région de l'Est.

Lorsque les agents des Eaux et Forêts ont découvert le contenu des sacs trouvés dans la voiture, environ un tiers des écailles provenaient de pangolins géants. Cette espèce de pangolin est plus menacée d'extinction que les deux autres espèces que le pays regorge. Les écailles ne sont pas utilisées localement, mais vendues illégalement à des trafiquants majoritairement chinois qui les expédient dans leur pays où elles sont très demandées pour diverses raisons et utilisées

comme accessoires de beauté, aphrodisiaques et comme boosters de lait pour les femmes allaitantes. Plusieurs études démontrent que les écailles de pangolin sont simplement de la kératine, le même matériau qui compose les ongles et les cheveux humains, et n'ont donc pas de prétendues propriétés curatives.