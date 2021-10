CAMEROUN :: Ranking: L'université de Yaoundé 1 sur le toit de l'Afrique francophone subsaharienne :: CAMEROON

Performance. Un laurier de plus pour l'Université de Yaoundé 1. En effet,le USNews EDUCATION vient de livrer ce 27 octobre 2021, son classement des meilleures universités du monde. L’Université de Yaoundé 1 s'affiche fièrement au 31ème rang des 100 meilleures d'Afrique. L'Université de Ngoa- Ekellé est ainsi classée 1ère de toute l'Afrique francophone subsaharienne, 4ème de l'Afrique francophone, et 15ème de toute l'Afrique subsaharienne.

"Sur les 1750 meilleures académies du monde alignées par l'agence américaine, "la mère des universités du Cameroun " arrive au 940ème rang. Elle est d'ailleurs la seule du Cameroun et de la sous-région Afrique centrale à accéder à ce classement très rigoureux de USNews EDUCATION fondé sur 13 indicateurs notamment la performance de la recherche et la réputation régionale et mondiale de l'institution académique.

A ce sujet il faut dire qu'il y a longtemps que la réputation de l'Université de Yaoundé1 a traversé les frontières du pays grâce à une politique managériale sérieuse et avant-gardiste de son Recteur, le Pr. Maurice Aurélien SOSSO, et à une présence régulière sur les rankings internationaux", peut-on lire sur le post publié avec joie et exaltation sur les réseaux sociaux, par le Chef du Service de l'Information et de la Communication de l'Université de Yaoundé 1, Benoît Dubois ONANA.

Et de poursuivre qu'"en effet, en mars 2021, le Center for World University Rankings(CWUR) classait déjà l’Université de Yaoundé 1, la première francophone subsaharienne, la deuxième de toute l’Afrique subsaharienne et la 8ème de toute l’Afrique, Australe et Nord inclues". Et comme pour s'adresser à des contempteurs qui devraient de toute façon se reconnaître, Benoît Dubois ONANA chute, non sans éclabousser au passage : "Chaque jour, l'Université de Yaoundé 1 fait un pas vers la dernière marche de l'excellence académique."

Rappelons que lors du dernier classement des 2000 meilleures universités du monde, effectué par le CWUR, l'Université de Yaoundé 1, a occupé la 1321 ème position, et était la seule université camerounaise dans ce classement des meilleures universités du monde. Et depuis hier avec le nouveau classement effectué par le très rigoureux USNews EDUCATION, l'Université de Yaoundé 1, a encore de grands progrès, pour se hisser au 940 ème rang des meilleures universités du monde. Une distinction de plus qui couvre de honte et de déshonneur , ces ridicules et honteuses calomnies selon lesquelles "l'université de Yaoundé 1 est devenue l'ombre d'elle-même avec le Recteur SOSSO".