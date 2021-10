CAMEROUN :: RDPC MFOUNDI1: BATTUS AUX ELECTIONS, LES ADVERSAIRES DU MAIRE ABOUNA LE CALOMNIENT :: CAMEROON

Depuis quelques temps, le maire de Yaoundé 1er, Jean-Marie ABOUNA, fait l'objet d'une campagne d'ubuesques calomnies. Un grossier montage prétendant que l'édile de 1er Arrondissement de la capitale politique du Cameroun aurait violé une jeune dame en quête d'emploi dans sa mairie, circule sur les réseaux sociaux.

Contactés par Camer.be, les auteurs de cette histoire ( finalement) montée de toute pièce, se sont refusés à nous fournir des éléments, pour une équilibre dans l'information. Et pourtant, le maire de Yaoundé 1 er, Jean-Marc ABOUNA, brillamment réelu, et sans bavures comme Président de la Section du Rassemblement démocratique du peuple camerounais ( RDPC) de Mfoundi 1, s'est montré tout aise ce matin, lorsque, abordé par le desk Camer.be de Yaoundé. Voici ses confidences sur cette affaire de viol présumé sur une jeune dame à la quête d'emploi à la marie de Yaoundé 1er. Bonjour Monsieur le Maire.

Que faut-il comprendre par rapport à cette affaire de viol de femme qui vous met sur les feux de la rampe ? Il s'agit d'un vrai fantasme, une vraie œuvre de fiction qui gagnerait un prix dans l'univers du roman. Je n’ai pas de réaction même à donner ni de version de faits parce qu’il n’ y a pas de faits. Car pour donner une version des faits, il faut qu’il y ait d’abord un fait. Il n’y a aucun fait pour ce qui me concerne.

Mes adversaires politiques doivent certainement parler d'une autre personne que moi. La présumée victime, je ne l’ai jamais rencontrée, et elle non plus, ne m'a jamais rencontré. Pour moi, c’est un polar. Je ne sais pas de quoi il est question. Je ne sais pas de quoi il s’agit. Peut-être que les auteurs de cette presse à gage et de ce fantasme sont-ils mieux placés pour vous dire qui est la victime, où elle est, de quoi ça retourne ?

Jusque-là je vois une agitation autour d’une pseudo victime. Je ne vois pas la victime s’exprimer. J’aurai souhaité qu’on me présentatât quelqu’un pour que je puisse commencer à pouvoir mener une analyse. Je suis moi-même serein et sans aucun souci, attendant sereinement le jour où cette fameuse personne se présentera à vous ou à moi-même, soit à la presse.

J'entends dire qu’il y a une citation directe devant les tribunaux. Je pense que tout ceci est une histoire montée et tissée de toute pièce, parce que mes adversaires politiques dans le Mfoundi 1, que sont Madame Fotso Julienne, Mr Dit Eteme, alias Obono Mballa, alias Marafa Hamidou, alias Houphouet Boigny, qui est un bandit de grand chemin, de par ses nombreuses identités et actes de naissance, car détenteur de près de sept actes de naissance différents et plusieurs identités et consorts. Ils ont donc inventé un stratagème, en se disant que comme dans la circulaire du Président national du RDPC ( Paul Biya, Ndl), il est mentionné que " si on est poursuivi par devant les tribunaux pour un fait, on ne peut pas se présenter à l’élection à la présidence de la section RDPC".

Je pense donc que ces camarades-là ont imaginé ce stratagème en allant fabriquer une citation directe de toute pièce ou alors en allant monter une inconnue dont j’ignore totalement son état physique, son état de moralité. Tout simplement dans le but de faire en sorte que lorsqu’ils vont mentionner puisqu’ils ont saisi la hiérarchie du parti avec ces faux papiers en estimant accomplir leur cause. Malheureusement, je les ai écrasés de la plus belle des manières lors des récentes consultations à la tête de la section.

Ce sont eux les auteurs de ce polar et eux-mêmes disent qu’ils sont soutenus par le maire de la ville de Yaoundé, je ne sais pas à quel niveau. Ils ont donc imaginé en faisant diffuser une fausse information puisqu’eux mêmes sont de moralité douteuse. Ce sont des personnes aux mœurs en rupture totale avec l'éthique et la morale sociale. Ils estiment qu'en se livrant à cette démonstration calomnieuse, mensongère et honteuse, cela servirait leur cause. Je crains malheureusement pour eux qu’au bout du compte, il n’y ait aucune victime. Vous savez en matière de justice, la justice c’est quelque chose qui est constante et que je respecte. Lorsqu’une femme vous dit qu’elle a été violée, elle aurait pu porter plainte par devant la police judiciaire pour qu’une enquête approfondie soit menée, une enquête de fond.

Pas une citation directe parce qu’une citation directe tout le monde peut fabriquer une forme de citation directe et la déposer, quitte à ce que après ses effets, tout le reste tombe comme un château de cartes. Et je pense que c’est ce que ces faussaires de 1ère classe ont dû imaginer. Donc le maire de Yaoundé 1er que je suis, ne se reconnais dans aucune de ces bêtises dont on parle et énumère. Ceux qui sont dans ces fantasmes peuvent continuer à contenter et à apaiser leurs envies et fantasmes. Je voudrais rassurer les populations de Yaoundé 1er que leur maire est un homme droit, correct, à la bonne moralité, et très intègre. Elles doivent continuer à me faire confiance. Voilà ce que j’avais à dire ». Monsieur le Maire, pouvez-vous nous dire qui s’occupe des entretiens d’embauche dans votre commune ? Voilà autant de questions pertinentes. Comment le Maire fait pour s’occuper de l’entretien d’embauche avec une personne inconnue ?

Comment le Maire fait dès lors qu’une personne inconnue entre dans son bureau pour immédiatement lui mettre la drogue dans un verre pour faire endormir la personne ? Comment le maire fait pendant toute la période que cette personne dort dans son bureau et qu’aucun collaborateur et usager n’entre dans le bureau du Maire ? Comment le Maire fait pour coucher avec une femme dans son bureau, sans se protéger, c’est-à-dire le Maire prend le risque sans se demander si cette personne est porteuse de VIH ou de toute autre forme de maladie sexuellement transmissible?

Non Je pense que ce sont des minables qui ne peuvent pas faire injure à l’intelligence de votre Maire que je suis. Je pense qu’ils ont été à la hauteur de leur propre petit niveau et puis ils ont fabriqué ce faux papier qui circule sur les réseaux sociaux et qui, me laisse à 37, et pour lequel je ne me sens aucune obligation. Même si cette personne existe, je saurais démontrer qu’elle est une pauvre petite menteuse, parce que je ne m’arrêterais pas là. Je montrerais aux yeux de l’ensemble des populations et de nos concitoyens que ces gens sont des gens vraiment aux mœurs très très délabrés. Que dites-vous finalement à ceux qui visiblement, tiennent à vous livrer injustement à la vindicte populaire ? Je pense que la seule chose qui puisse salir en réalité un individu, c’est la vérité. Et aujourd’hui j’accorderais très peu d’importance à ces histoires fantasmagoriques, à ces œuvres de fiction émanant d'adversaires à l'imagination politique infertile.

Ces gens prouvent leur véritable niveau. Beaucoup d’entre eux sont des repris de justice et trainent avec 4, 5, 6, 7,8 identités et actes de naissance. A vous de juger donc de leur mortalité. Vous voyez que lorsqu’on fait une association de malfaiteurs, on ne peut qu’arriver à ce genre de résultat : mensonge et calomnie. Je ne leur en veux pas. C’est leur véritable petit niveau. Ils ont su montrer au peuple de Yaoundé 1er, de Yaoundé et à l’ensemble de la communauté camerounaise, qui ils sont. Parce qu’on peut faire de la politique, mais pas à ce niveau.

On ne peut pas ramener un grand parti comme le RDPC au niveau des caniveaux. Même s’ils ont des soutiens, je m’en moque éperdument. Je pense que ces prétendus soutiens sont au même niveau que leurs protégés. La seule chose que je peux dire c’est que je suis là pour le soutien du RDPC, pour l’image du RDPC, pour la promotion du RDPC, pour faire le triomphe du RDPC, et le triomphe du chef de l’Etat. Pour le reste, je ne me reconnais pas, et ne me sens aucunement concerné.

J'ai juste cru bon de répondre parce qu'il faut toujours permettre aux journalistes de faire leur travail qui, est d'informer, en puisant à la source. Le chien qui aboie n'empêche pas la progression de la caravane. J'ai beaucoup à faire, travailler au bien-être de mes populations, en tant que maire de Yaoundé 1er, et rendre Yaoundé 1 imprenable, en ma qualité de président de la Section RDPC de Mfoundi 1.

Camer.be: Entretien : Darren Lambo Ebelle