Le riz subventionné à 15 000 FCFA sous le feu des critiques sanitaires

Une vive polémique secoue le Cameroun autour du riz subventionné vendu à 15 000 FCFA le sac de 50 kg. Des sources anonymes affirment que ce riz, présenté comme une solution pour le pouvoir d’achat, proviendrait du Pakistan et aurait été saisi en France pour excès de pesticides, avant d’être redirigé vers le marché camerounais. Le gouvernement camerounais se retrouve sous pression pour clarifier cette allégation.

Une origine controversée et des risques sanitaires

Selon des documents consultés par des ONG locales, ce riz aurait initialement été destiné à la destruction en Europe en raison de niveaux de pesticides dépassant les normes sanitaires. Son arrivée au Cameroun via le Port de Kribi interroge : comment un produit jugé dangereux ailleurs pourrait-il être commercialisé légalement sur le territoire national ? Les autorités camerounaises insistent sur la conformité du riz aux normes locales, mais aucun rapport d’analyse indépendant n’a été publié à ce jour.

Le gouvernement camerounais en défense

Face aux accusations, le ministère du Commerce a réagi en affirmant que « tous les produits importés respectent scrupuleusement les procédures de contrôle ». Les services douaniers et l’ANOR (Agence des Normes et de la Qualité) garantissent que le riz en question dispose des certificats sanitaires requis. Pourtant, des voix critiques, dont celle du collectif Consommateurs Sans Frontières, réclament une enquête transparente et la publication des résultats d’analyses.

Un enjeu de santé publique et de confiance

Ce scandale survient dans un contexte où les ménages camerounais dépendent largement du riz comme aliment de base. La promesse d’un prix accessible (15 000 FCFA contre 25 000 FCFA sur le marché libre) avait été saluée, mais les doutes sur la qualité sanitaire pourraient inverser la tendance. Des médecins alertent sur les risques à long terme d’une exposition aux pesticides : troubles digestifs, cancers, ou maladies neurologiques.