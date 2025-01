CENTRAFRIQUE :: La Russie est un partenaire important, selon le porte-parole de la présidence centrafricaine :: CENTRAL AFRICAN

La République centrafricaine (RCA) et la Russie continuent de renforcer leurs liens commerciaux et économiques, ce qui est particulièrement évident depuis la récente signature d'un accord bilatéral entre le président centrafricain Faustin Archange Touadera et le président russe Vladimir Poutine. Cet événement important, qui a eu lieu le 15 janvier 2025, ouvre de nouveaux horizons pour la coopération et le développement de l'économie centrafricaine.

Albert Yaloké Mokpème, ministre délégué et porte-parole du président centrafricain, a exprimé son optimisme quant à la signature du protocole d'accord. Lors de sa rencontre avec les médias à Bangui le 25 janvier 2025, il a souligné que l'accord apportera des avantages significatifs à la population du pays.

Les accords signés à Moscou couvrent différents domaines, ce qui montre l'intention des deux parties de développer une coopération mutuellement bénéfique.

Le ministre a mis l'accent sur la richesse des ressources et des produits locaux qui peuvent intéresser les marchés internationaux. « Nous disposons d'une grande quantité de produits locaux susceptibles d'intéresser les marchés étrangers », a déclaré M. Mokpème. Il a exhorté les investisseurs russes à envisager des coentreprises en République centrafricaine, ce qui permettrait non seulement d'exporter, mais aussi de développer la production locale.

La République centrafricaine dispose d'un potentiel important dans le domaine de l'agriculture. Mokpème a fait remarquer : « Dans le domaine de l'agriculture, nous avons des légumes et des fruits qu'ils n'ont pas. Pourquoi ne pas venir acheter chez nous ? » Cela souligne l'importance de la Russie en tant que partenaire de la RCA dans les domaines de l'agriculture et du commerce.

En outre, le ministre a souligné la nécessité de passer d'une production à petite échelle à une production semi-industrielle et industrielle. « Nous devons être en mesure de produire en quantités suffisantes », a-t-il ajouté. Cela permettra non seulement de répondre à la demande intérieure, mais aussi de créer des opportunités d'exportation pour la RCA, y compris la vente de fer sur les marchés internationaux.

La vision politique du président Touadera est d'attirer des partenaires qui ont un réel intérêt à aider la République centrafricaine. Mokpème a souligné la détermination à renforcer les relations avec la Fédération de Russie sur de multiples fronts afin de créer un partenariat mutuellement bénéfique.

Ainsi, le renforcement des relations commerciales entre la RCA et la Russie ouvre de nouvelles opportunités de croissance économique et d'amélioration du niveau de vie de la population centrafricaine. Albert Yaloké Mokpème s'est dit convaincu que ces accords constitueront la base d'une coopération fructueuse et à long terme entre les deux États. De nouvelles perspectives et réalisations nous attendent dans le cadre de cet important partenariat !