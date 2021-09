CAMEROUN :: Accusé d’avoir assassiné son épouse :: CAMEROON

« Je n’ai pas tué mon épouse », crie Georges Takem, la voix grave. Dans le box des accusés, l’homme essaie de se défendre pour les faits de meurtre dont on l’accuse. Il comparait libre. Dix ans après le décès de sa jeune épouse, il est accusé d’avoir ôté la vie à cette dernière. Face à cette accusation, Georges Takem plaide non-coupable.

Entre les couloirs du tribunal, on peut entendre : « c’est un coup monté ; tu vas dire la vérité ; pourquoi avoir attendu 10 ans ? ». Le drame se produit dans la nuit du 2 février 2010 au quartier Mendong. Aux environs de 23 h, le corps sans vie de Blandine est découvert dans son domicile dans la chambre fermée à clef. La jeune femme était toute nue. L’enquête judiciaire a permis d’indexer Takem Georges, époux de la défunte comme le commanditaire de ce crime. Dans le rapport d’expertise reçu par le tribunal, il ressort que la victime a été tuée par strangulation et son téléphone portable n’a jamais été retrouvé.

Une situation que le président du tribunal peine à comprendre. C’est pour cette raison qu’il insiste sur la chronologie des évènements. Si l’homme âgé de 43 ans n’est pas le meurtrier, qui a pu donc le faire vu les circonstances dans lesquelles le crime a été commis ? Takem Georges n’a cessé de clamer son innocence en revenant sur le film de sa journée du 2 février 2010 devant les juges. Sa version des faits est confirmée par trois témoins. A la phase de plaidoirie, l’avocat de l’accusé rejette l’hypothèse de meurtre dans la mesure où un acte de décès n’a pas été produit dans le procès-verbal.

Il évoque l’absence de preuve contre son client. Il n’exclut pas l’hypothèse d’un cas d’infidélité qui aurait mal tourné et conduit à ce crime ou encore des brigands qui auraient ôté la jeune dame. Il souhaite que son client soit déclaré non coupable et qu’il soit acquitté pour faits de meurtre. Un point de vue que partage le procureur. C’est sur ces éléments que l’affaire a été mise en délibérée pour le 15 octobre prochain.

Il organise le vol chez son employeur

Vigile au domicile de la victime, Bertrand Wamba est accusé des faits de vol en coaction. Les faits se déroulent dans la nuit du 24 au 25 décembre 2020 au quartier Makang. De manière frauduleuse, l’accusé et ses complices vont s’introduire au domicile de Marcel Massimb où ils emporteront plus de 320 000 Fcfa, un téléphone portable et d’autres effets personnels appartenant à la victime. Devant ces chefs d’accusations, le jeune Bertrand Wamba plaide non-coupable des faits de vol qui lui sont reprochés.

Cependant, appelé à présenter sa défense, Bertrand Wamba fait une déposition sans serment. Un choix que le procureur considère comme un aveu et requiert la culpabilité de cet accusé. Quant à la victime Marcel Massimb, il sollicite les sommes de 5 millions et de 608 mille pour réparation des préjudices causés. Il a été auditionné pour la première fois le 17 septembre. Bertrand Wamba est en détention provisoire à la prison centrale de Kondengui depuis le 12 janvier 2021. L’affaire est mise en délibérée au 15 octobre prochain.

Il crève un œil à son adversaire

La quarantaine révolue, Bodo Obaga crève l’œil gauche du nommé Joseph Bessala. Dans le box des accusés, l’air serein, Bodo plaide coupable des chefs d’accusations qui lui sont reprochés. Il s’agit des faits de coups mortels. Dans la journée du 25 février 2021, l’accusé quitte son quartier Nkoabang pour le quartier Etoug-Ebe, question de se changer les idées. Assis dans un point de vente de vin blanc (Matango), une bagarre se déclenche. Au cours des rixes, l’accusé va user d’une latte pour frapper Joseph Bessala. À l’issue des altercations, Joseph Bessala s’en sort avec une incapacité partielle de 25 %. Son œil gauche est crevé et la victime est immédiatement conduite à l’hôpital pour des soins intensifs.

Un arrangement à l’amiable entre les deux individus est engagé. Malheureusement, celui-ci ne peut pas réparer le préjudice causé. Le 18 avril 2021, Bodo Obaga est interpellé par les éléments de la gendarmerie de Nkoabang pour enquête. Dix jours après son arrestation, l’accusé est conduit à la prison centrale de Kondengui. Il y est en situation de détention provisoire. Rendu à sa première audience le 17 septembre, l’accusé sera encore dans le box des accusés le 15 octobre pour prendre acte du verdict du tribunal.