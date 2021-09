CAMEROUN :: Attaques meurtrières dans le Nord-ouest : Le silence assourdissant ! :: CAMEROON

La résurgence de la violence est de nouveau observée dans les régions de Nord-ouest et du sud-ouest. On note plus de 20 Soldats tués. Le pouvoir de Yaoundé s’insurge cependant que le presse dénonce le silence des ONG et partenaires du Cameroun.

Cameroon Tribune parle du « PM sur le terrain ». Le Premier ministre, Joseph Dion Ngute s’est rendu hier à Buea, chef-lieu de la région du Sud-Ouest pour explique aux populations l’action du chef de l’Etat et du gouvernement en vue de résoudre la crise sociopolitique dans cette partie

du pays.

Cependant que sur ce qu’il qualifie des Attentats terroristes contre les forces de défense : « Beti Assomo dénonce une jonction avec d’autres entités terroristes ». Le journal Terre Promise indique, Dans un communiqué rendu public le 20 septembre 2021, suite aux récents attentats qui ont fait une vingtaine de morts parmi les éléments des forces de défense au Nord-Ouest, le ministre de la Défense affirme qu’il est désormais établi ‘’ l’existence de liens et d’échanges d’armements sophistiques entre les terroristes sécessionnistes violents exogènes ‘’

Sur le sujet, Tribune d’Afrique s’indigne pour dénoncer « L’intolérable silence ! ». Pour le journal, La classe politique, les ONG et la Communauté internationale sont curieusement aphones alors que la guerre dans le NoSo s’enlise. L’embuscade menée contre deux patrouilles de l’armée Camerounaise les 12 et 16 septembre 2021 avec l’usage d’engins explosifs improvisés (EEI) et des lance-roquettes antichar (Lrac) atteste de la nouvelle configuration d’une barbarie Commanditée de l’Extérieur avec des soutiens internes. L’Etat d’urgence s’impose.

Le journal Le Temoin quant à lui s’interroge « Où sont les donneurs de leçons ? ». Depuis les attaques meurtrières qui ont conduit à la mort une dizaine de soldats camerounais, aucun donneur de leçons n’est monté au créneau pour tout au moins marquer l’indignation de la Communauté Internationale. Même chez les ONG de Défense des droits de l’Homme, c’est un grand mutisme.