Un investissement de dix milliards pour le nouveau siège social de BGFIBank Cameroun :: CAMEROON

La pose de la première pierre du nouveau siège social de BGFIBank Cameroun a eu lieu le 21septembre 2021 au quartier chic de Bonapriso Douala. La cérémonie était présidée par Dieudonné Ivaha Diboua, gouverneur de la région du littoral ; En Présence de Henri Claude Oyima, président Directeur General de BGFIBank Cameroun ainsi que d’un important parterre de personnalités du monde politique, économique et traditionnel.

Strass et paillettes cette matinée au quartier huppé de la ville de Douala. Une pluie de bénédiction arrose le site aménagé. Les chefs traditionnels du canton sont là sanglés de leurs atouts. Pour bénir cette initiative citoyenne et hautement significative d’une banque qui fait sa mue au Cameroun. De fait, A partir de L’année 2021, la BGFIBank Cameroun s’est engagée dans une nouvelle ère de projet d’entreprise « Dynamique 2025 » dont l’un des piliers est d’assurer le développement. La pose de la première pierre d’un siège social, un bâtiment futuriste en est une illustration visible et palpable.

Un joyau architectural qui non seulement va consacrer l’enracinement de BGFIBank au Cameroun mais aussi va contribuer à l’évolution du d’un tissus bancaire solide et pourvoyeur d’emplois qui conduit à la croissance et le développement. Le Directeur de BGFIBank Cameroun l’a d’ailleurs précisé lors de son allocution. L’édifice qui sortira de terre dans quelques mois sera un modèle de qualité de vie pour l’ensemble des parties prenantes. Avec des équipements pleinement intégrés à l’agglomération et conforment aux normes environnementales. Il accueillera un espace client avec mezzanine, un centre d’affaires, des zones de bureaux, un local serveur pour accueillir le « data center », une salle polyvalente pour réception et conférences, une terrasse accessible aménagée. Il contiendra par ailleurs toutes les commodités sociales nécessaires pour un rendement optimum du personnel dans son activité.

Cet investissement estimé à près de dix milliards d’un bâtiment de huit niveaux qui trônera au lieu dit Bonadoumbé a forcé l’admiration de Roger Mbassa Ndine. Pour le Maire de la ville de Douala, l’exemple de BGFIBank Cameroun est à suivre pour la transformation de Douala en « ville bancaire » Une

préoccupation partagée par Henri Claude Oyima qui, expliquant le choix du Cameroun pour un investissement de cette envergure rappellera que « cette pose de première pierre confirme l’engagement du groupe BGFIBank au Cameroun et renforcer le pari de cette institution financière de jouer son role de « partenaire pour l’avenir » de l’Etat du Cameroun et de ses operateurs économiques »