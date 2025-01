CAMEROUN :: Drame à Melong : Un adolescent de 17 ans viole son frère de 10 ans, la foule révoltée :: CAMEROON

Un drame choquant s’est déroulé à Melong, chef lieu d'arrondissement éponyme et du département du Moungo dans le littoral où un adolescent de 17 ans, Franklin Rifor, a été surpris le 14 janvier dernier en train de commettre un acte de violence sexuelle sur son propre frère âgé de 10 ans. Cet incident, qualifié d’impensable par les habitants, a provoqué une vive réaction de la communauté locale.

Selon les informations rapportées, la foule, révoltée par cet acte contre nature, a failli se faire justice elle-même. La situation aurait pu tourner au tragique si la police n’était pas intervenue à temps pour empêcher un lynchage public. Franklin Rifor a été arrêté et placé en détention, où il devra répondre de ses actes devant la justice.

Ce drame familial a choqué la communauté de Melong, mettant en lumière des problèmes profonds liés à la violence intrafamiliale et à la protection des enfants. Les autorités locales ont été appelées à renforcer les mesures de prévention et de soutien pour éviter que de tels incidents ne se reproduisent.

Les habitants de Melong expriment leur colère et leur tristesse face à cet événement tragique. Des organisations de défense des droits de l’enfant ont également réagi, appelant à une prise de conscience collective sur l’importance de la protection des mineurs et de la nécessité d’un soutien psychologique pour les victimes de tels actes.

En attendant le procès de Franklin Rifor, la communauté espère que la justice sera rendue de manière équitable et que des mesures seront prises pour prévenir de futurs drames. Cet incident rappelle l’importance de la vigilance et de l’éducation pour protéger les plus vulnérables dans notre société.