CAMEROUN :: Commune de Bangangté : les mairies du Ndé à l'école de la coopération décentralisée :: CAMEROON

Ce 13 septembre 2021, la salle des actes de la commune de Bangangté, a servi de cadre à une réunion de concertation entre les maires du Ndé et les responsables du ministère de la Décentralisation et du Développement local (Minddevel).

Il a été question de collecter en vue d'établir un fichier des conventions physiques de coopération décentralisée et de partenariat des communes du Ndé et entretenir les maires sur les niches relevant de cette activité , notamment l'intercommunalité et les partenariats internationaux. C'était aussi l'occasion de les sensibiliser sur le respect des procédures de la coopération décentralisée. A cet effet, ils sont édifiés sur le fait que les projets maturés doivent passer par le comité interministériel de la coopération décentralisée (Cicod) pour examen et validation.

La réunion était présidée par le Sous-directeur de la coopération décentralisée de la solidarité, Nkoulou, accompagnée du Chef service de la coopération et du délégué départemental du Minddevel. Après le propos introductif du Sous-directeur, les participants ont eu droit au jeu de questions réponses. Cette phase a consisté pour chaque commune à présenter les conventions de partenariat déjà existantes et celles en cours.

Le maire de la commune de Bangangté, Éric Niat qui a accueilli la mission, s'est réjouit de la sensibilisation sur le rôle et l'importance de la coopération décentralisée. "Cette rencontre permettra aux mairies du Ndé d'être administrativement compétentes", a-t-il déclaré face à la presse. C'était en présence du maire de la commune de Bassamba, du premier adjoint de la commune de Bazou, du chef de service de coopération de la commune de Tonga et les responsables des services spécialisés de la commune de Bangangté.