CAMEROUN :: Succession au palais de Yaoundé : Louis Paul Motaze est-il le dauphin de Paul Biya ? :: CAMEROON

La question de la succession au palais de la présidence du Cameroun refait surface. Les spéculations vont bon train, et un ministre en fonction est cité par la presse comme potentiel successeur. Pourtant, Paul Biya, en poste depuis 42 ans, avait déjà exprimé son point de vue sur cette question. Dans le cadre d’une République qui fonctionne bien, « le mot dauphin résonne mal ». Il avait même pris le peuple camerounais à témoin : « Les Camerounais sont assez mûrs, ils pourront choisir le moment venu. » Cette déclaration visait à confirmer l’attachement du pays à la démocratie et au libre choix du président de la République. Pour Paul Biya, « l’idée de préparer quelqu’un comme successeur à la tête de l’État est proche de la monarchie et de l’oligarchie ».

Cependant, en cette année électorale, des rumeurs circulent dans les couloirs du pouvoir à Yaoundé. On affirme que « les mécanismes de dévolution du pouvoir obéissent à des formules formelles et surtout informelles », faisant allusion à une « démocratie orientée et surveillée ». Dans ce système, le pouvoir se transmettrait subtilement à travers une élection truquée. Une formule qui, selon toute vraisemblance, est déjà en cours de mise en place.

Ainsi, la recherche du successeur idéal est lancée. Le journal La Nouvelle, basé à Yaoundé, s’interroge : « Motaze : le successeur caché de Biya ? ». Selon l’auteur de cet article, Louis Paul Motaze incarne « le Cameroun en miniature ». Dans les salons huppés de la capitale, des commentaires soutenus laissent entendre que si Paul Biya ne se présente pas à la prochaine élection présidentielle, il pourrait démissionner de son poste de président national du RDPC (Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais) et nommer un haut cadre du parti. Ce dernier, devenu président national du RDPC, serait alors le candidat officiel du parti pour l’élection d’octobre 2025. Cette hypothèse s’appuie sur les textes du parti et le droit constitutionnel.

Cette correspondance particulière, publiée dans cette édition, soulève des questions intrigantes sur l’avenir politique du Cameroun. Louis Paul Motaze est-il vraiment l’héritier désigné de Paul Biya ? Seul l’avenir nous le dira.