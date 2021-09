CAMEROUN :: Seven Academy, référence dans la formation des jeunes en intelligence artificielle. :: CAMEROON

Pour cette rentrée scolaire Seven Academy a mis les petits plats dans les grands. L’institut de formation professionnelle spécialisée dans le domaine du numérique depuis plus de 3 ans, est depuis quelques jours, le tout premier partenaire de Global AI Hub en Afrique Francophone faisant ainsi du Cameroun, son 4e partenaire africain après le Ghana, le Nigeria, et L'Ethiopie.

Intégralité du Message

Seven Advanced Academy toujours à la quête des programmes innovants, conclut un partenariat stratégique avec le géant Suisse GLOBAL AI Hub pour des formations en Intelligence Artificielle et Machine Learning.

En effet, Global AI Hub est une organisation internationale qui s’emploie à démocratiser et vulgariser l'éducation en IA (Intelligence Artificielle). Avec son initiative 10 millions de développeurs en intelligence artificielle, elle met des cours en ligne sur la Robotique, le Deep Learning, le Machine Learning, la Visualization des Données et tous les autres aspects de l'Intelligence Artificielle aux quatre coins du monde. Ce partenariat offrira de meilleures opportunités d'emploi, et permettra d'obtenir des certifications internationales en collaboration avec Google, Amazon et Tata Consulting.

A travers le parrainage de Global AI Hub, Seven Advanced Academy se positionne à partir de sa rentrée académique prévue en octobre 2021, comme une référence dans la formation de la jeunesse camerounaise et africaine en intelligence artificielle, une technologie révolutionnaire dont les experts estiment la croissance de son marché à près de 90 milliards de dollars en 2025, alors qu’en 2015 il ne pesait que 200 millions de dollars.

L’Intelligence Artificielle et le Machine Learning s'appliquent déjà à plusieurs domaines de la vie courante notamment en photographie pour détecter des scènes précises, stabiliser l'appareil ou optimiser la précision du zoom. Bien plus, la reconnaissance faciale est une autre technologie rendue possible grâce à l'intelligence artificielle. Elle sert par exemple comme système d'authentification/d'identifications dans les smartphones aujourd’hui. L'Intelligence Artificielle dans le secteur des finances sert à la détection des transactions frauduleuses et cas d’usurpation d'identité, dans les transports en commun au pilotage automatique et voitures autonomes, etc.

Seven Advanced Academy forme les jeunes Africains dans le domaine des nouvelles technologies de l’information et de la communication afin de les rendre plus performants et compétitifs sur le plan international. SevenAcademy s'approprie ainsi le 4e objectif contenu dans les 17 objectifs de développement durable fixés par l’ONU, qui vise à démocratiser l'accès à une éducation de qualité pour tous.

Seven Advanced Academy, situé à Bali face hotel Séréna Douala - Cameroun répond aux adresses suivantes: + 237 658 06 69 82/ 675 18 75 68/ sevenadvancedacademy.com