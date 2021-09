CAMEROUN :: Rentrée scolaire des enfants déplacés du NOSO: Le MPDR interpelle M. PETER MAFANY MUSONGUE :: CAMEROON

A SON EXCELLENCE PETER MAFANY MUSONGUE, Président de la Commission nationale de promotion du bilinguisme et du multiculturalisme

Objet : Demande d’informations sur les mesures spéciales prises pour faciliter l’insertion et la poursuite de la scolarisation des enfants déplacés du Nord – Ouest et du Sud -Ouest

Excellence Monsieur le Président,

Le MPDR, Mouvement populaire pour le dialogue et la réconciliation, vous présente ses compliments ainsi que ses encouragements.

Le MPDR, très attaché à l’équité dans l’éducation de notre jeunesse et consciente du lourd préjudice causé par la situation de crise dans les régions du Nord -Ouest et du Sud – Ouest, souhaite connaître quelles mesures spéciales ont été prises par votre diligente autorité, pour faciliter l’insertion et la poursuite de la scolarisation des enfants déplacés en provenance des dites régions.

Le MPDR appelle particulièrement votre attention, sur la surenchère, le chantage et le peu de rectitude déontologique, dont feraient preuve certains chefs d’établissement à l’endroit de ces enfants réfugiés dans leur propre pays, et vous recommande en conséquence, une véritable veille énergique, en signe de témoignage de l’expression de la solidarité et de la compassion de l’ensemble de la nation.

Le MPDR est convaincu qu’une synergie de la Commission avec les Départements ministériels compétents, serait d’une très grande importance, et recommande le déploiement d’une stratégie à cet effet.

Le MPDR qui fait confiance à votre efficacité, saisit cette occasion pour vous renouveler les assurances de sa haute considération./.

SHANDA TONME

Copie : PM