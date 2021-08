CAMEROUN :: Effet de mode : La vitamine qui gonfle les fesses et les seins :: CAMEROON

Fabriquée pour stimuler l’appétit, l’apetamin, complément alimentaire, est très prisée par les jeunes filles qui aspirent à un postérieur plus ressorti et une poitrine volumineuse.

Dû au fait des embouteillages sur le tronçon carrefour Meec-entrée cité-verte, le regard de certains passagers étaient rivés sur la route. Une jeune fille aux fesses « énormes » et des seins qui ne passent pas inaperçus, traversent la route et marche le long du trottoir. L’effet de foule.

Dans un taxi des commentaires tels que « ce sont toujours les fesses comme ça » ou encore « ma sœur, Dieu t’a donné ça » affluent. La jeune fille emprunte une moto. Les commentaires du fait de sa corpulence ne s’estompent pas dans le véhicule constitué en majorité des hommes. Un jeune étudiant se trouvant à bord, affirme connaitre des filles « plates », qui, du jour au lendemain ont eu des formes semblables à celle de la jeune fille.

Comme lui, Manuella en a aussi fait la remarque. Dans son campus, elle dit s’être renseignée sur ce phénomène de minces personnes qui deviennent corpulentes au bout de quelques temps. De ces nombreux dires, le mot Apétamin en est ressorti. L’évocation de cette vitamine a aiguisé notre curiosité et suscité cette enquête. Un grand postérieur, une grosse poitrine avec un ventre plat, c’est ce que recherche Lydiane Ngoa.

Pour cela, la jeune fille, la vingtaine révolue, consomme depuis six mois l’Apetamin. Le résultat y est presque. Le sourire aux lèvres, elle l’atteste « Je voulais simplement avoir un plus gros bassin ». Selon elle, l’Apetamin est une vitamine qui a pour rôle de faire arrondir le postérieur et la poitrine. Lydiane Ngoa se procure ce « précieux » en ligne via un groupe de vente ; un groupe dont elle préfère taire le nom. L’unité vaut 8000Fcfa pour un grammage de 200ml, précise-t-elle. Sur la posologie, la jeune fille explique :

« Le vendeur m’a demandé de consommer 15ml matin-midi et soir. Mais, j’ai choisi de prendre 10ml chaque matin et soir afin que ma prise de forme ne soit pas très subite et que mes proches ne se doutent de rien. Je consomme deux flacons par mois ».

Ressembler à Kim Kardashian ou Nicki Minaj

Ce sont les femmes aux courbes « généreuses » qui ont le vent en poupe de nos jours. Pour preuve les stars américaines Kim Kardashian ou Nicki Minaj sont adulées pour leurs « formes ». Certaines jeunes filles voient à cela un signe de beauté et de séduction. Ces jeunes femmes ne lésinent sur aucun moyen pour s’offrir des rondeurs. Elles sont prêtes à tout pour avoir « des rondeurs » : des grosses fesses et des gros seins avec une taille de guêpe. C’est dans ce même esprit que, Fanny a recours à l’apetamin. La jeune fille svelte, se réjouit de ce que son postérieur et ses seins ont atteint la taille souhaitée. Contrairement à Lydiane Ngoa, elle s’en procure dans une pharmacie, dont elle préfère taire aussi le nom. Des mois après, elle est ravie de l’effet de ce produit sur elle. « Avant, j’étais chétive, avec la peau sur les os. Maintenant, j’ai des formes plus ressorties et mon poids est satisfaisant », se réjouit-elle.

La solution miracle s’obtient sous commande

Lors de notre enquête, nous n’avons pas pu trouver de l’Apetamin. Des publicités sur les réseaux sociaux présentent l’Apétamin comme un moyen pour scruter des corps de rêve selon les dires.

Nous nous sommes rendus dans plusieurs pharmacies de la ville de Yaoundé. Une même réponse nous a été servie : il n’y en a pas. « Allez demander aux « doctas » (vendeurs de médicaments de la rue ndlr) », nous a recommandé une pharmacienne. Un tour chez un « docta » au Carrefour Ceper. Il confie qu’il ne vend pas la pépite des femmes dans sa boutique.

La vitamines’acquiertsurcommandeauprixde11000Fcfa. « Il n’y a pas longtemps, je vendais l’Apetamin à 15000Fcfa. Les fournisseurs sont de plus en plus nombreux. L’accès à ce complément alimentaire est devenu facile », regrette- t-il. La vitamine est plus commercialisée dans les groupes de vente en ligne. Nous avons pris contact avec des vendeurs en ligne.

La méfiance est de rigueur. Dans notre insistance d’en savoir davantage sur le produit, les vendeurs s’offusquent. Ils n’ont qu’une envie : écouler leurs marchandises. « Vous allez Prendre du poids et revenir faire le témoignage », vante l’un d’eux.

Vente illégale

L’Apetamin est une vitamine développée par Til Heatlhcare Pvt,une société pharmaceutique basée en Inde. Elle n’est pas validée par de nombreuses agences sanitaires et par le FDA (Food Drug administration), un organisme qui a le mandat d’autoriser la commercialisation des médicaments sur le territoire des Etats-Unis. Et pour cause, elle est à l’origine de nombreux effets secondaires. Les publicités sur les réseaux sociaux se multiplient, avec des noms de pages, des affiches et des slogans (ressortir ses « botchos » et raffermir ses lolos) très explicites. Le coût de cette bouteille de 200ml oscille entre 8000 et 10000Fcfa et varie d’une page à une autre. Le nombre d’abonnés est élevé et le produit est très sollicité. C’est ainsi que le faux se mêle à la danse.

Des esprits égoïstes commercialisent de la fausse Apetamin à vil prix. Nombreuses se plaignent en commentaire sur les pages Facebook de vendeurs, de n’avoir pas obtenu les résultats attendus. Des vidéos ont été mises en ligne, détaillant de façon minutieuse comment différencier le vrai du faux.