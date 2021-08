CAMEROUN :: Yaoundé: Plusieurs personnes interpellées :: CAMEROON

Elles ont été embarquées lors d’une rafle au quartier Nkomkana le 11 août dernier.

Il est un plus de 9h au quartier Nkomkana, dans l’arrondissement de Yaoundé 2. Le soleil vient d’entamer sa course. Nous sommes au lieu-dit « Immeuble macabo » le 11 août. L’ambiance est peu ordinaire, aux premières heures de la matinée du 11 août dernier. Boutiques et autres points de ventes encore fermés, le trafic est timide.

Seulement, quelques véhicules et les forces de maintien de l’ordre et sécurité vont et viennent. « Au restaurant Vip », situé en face de l’ «immeuble macabo », par exemple, les clients n’ont pas pris le petit-déjeuner à 8h comme d’habitude parce que le patron a été interpellé pendant la rafle. «C’est à son retour à 10h qu’on a pu ouvrir confie un caissier.»

L’opération menée les forces de défense et de sécurité s’est déroulée entre minuit et 4h du matin. Malgré la réticence de certains habitants à vouloir se confier à la presse, quelques riverains ont accepté relater les faits. Ceux-ci affirment que plus de 300 personnes ont été embarquées dans les pick-up et camions des forces de défense et de sécurité.

Plusieurs hypothèses sont avancées sur les raisons de cette rafle, dans ce quartier de Yaoundé. «Il s’agit d’une munition perdue que ces hommes recherchent. D’autres par contre racontent que c’est juste une simple rafle », renseigne sous cape, un vendeur de la place.

Une situation qui sème la panique au «Carrefour immeuble macabo ». « Je vais fermer mon kiosque à 17H aujourd’hui (hier). Vous connaissez bien les hommes en tenue. Ils peuvent revenir à tout moment. Et comme je n’ai pas de carte nationale d’identité, j’irai passer la nuit chez mes frères à Ekounou », déclare Nestor. Des indiscrétions font savoir que certaines parmi les personnes interpellées ont été relaxées après exploitation.