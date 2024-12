Dans une lettre adressée au ministre des Relations extérieures, Shanda Tonme, par ailleurs,Président de la Commission indépendante contre la corruption et la discrimination (COMICODI),Le Médiateur Universel, Président du Mouvement Populaire pour le Dialogue et la Réconciliation (MPDR) affirme qu’il « est absolument important que monsieur Eugène Mbella Mbella, Ministre des Relations extérieures communique très rapidement sur ce dossier brûlant avant tout nouveau développement vexatoire ».



Lire en dessous sa lettre

SEM. Eugène Mbella Mbella

Ministre des Relations extérieures



Monsieur le Ministre,

J’ai l’honneur de vous présenter mes fraternels compliments.

Je m’empresse ensuite, de solliciter votre plus grande et surtout précieuse attention, sur la situation du Groupe Fokou, multinationale d’origine camerounaise, en république du Gabon.

En effet il nous revient de diverses sources, non démenties pour le moment, que la quasi-totalité des entreprises du Groupe sur le territoire gabonais, serait fermée, pendant que les plus hauts responsables seraient détenus et torturés.

Au regard des excellentes relations de voisinage qui existent entre nos deux pays, des informations de cette nature, méritent une clarification urgente, afin d’éviter certains dérapages regrettables. IL va sans dire que la position du Cameroun, leader dans tous les sens du terme, de la sous-région, nous incite à demeurer responsables, organisés et patients.

IL y a tout de même lieu, de déplorer des sautes d’humeur devenues pandémiques, de la part de certains de nos voisins, qui n’hésitent pas à exposer nos compatriotes à des traitements brutaux, répréhensibles et inappropriés. Ceci n’empêchant pas ou ne justifiant pas cela, nous sommes aussi soucieux de prêcher une conduite exemplaire à nos compatriotes dans leurs pays d’accueil, partout dans le monde.

Enfin, je dénonce avec beaucoup d’amertume, les déclarations de certains individus de mauvaise foi, qui colportent des rumeurs fantaisistes, sur « une supposée faillite d’un certain milliardaire du nom de Fokou ». Ce sont des attitudes criminelles, loin de tout patriotisme et proche de la haine ainsi que d’une jalousie mal contenue.

Dans l’urgence, il est absolument important que notre outil diplomatique, localement au Gabon ou à la centrale à Yaoundé, communique très rapidement sur ce dossier brûlant avant tout nouveau développement vexatoire.

Dans l’attente, je vous prie d’accepter, Excellence Monsieur le Ministre, l’expression empressée et très pressée, de ma citoyenne et haute considération./.