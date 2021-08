CAMEROUN :: Bonnet Rouge Gold est là ! :: CAMEROON

Présent en Afrique de l’Ouest depuis 100 ans , le lait concentré non sucré Bonnet Rouge GOLD débarque au Cameroun pour le bonheur des consommateurs camerounais.

La pluie du matin du jeudi 05 Août était donc annonciatrice de bonne nouvelle. En effet , c’est cette date qui a été choisie par les responsables de la marque pour le lancement au Cameroun de leur produit « Bonnet Rouge Gold » après le succès non moins évident de la marque de lait peak Milk , c’est au tour de « Bonnet Rouge Gold » de s’attaquer au très rude marché camerounais qui bonde de produits laitiers.

Après avoir fait le bonheur des consommateurs ouest africains depuis un siècle, Bonnet Rouge Gold vient à la conquête du Cameroun avec des arguments très convaincants.

Pour s’imposer ici , bonnet Rouge Gold va devoir faire jouer ses atouts :

En plus de son ouverture facile pour une meilleure consommation en tout lieux , le lait concentré non sucré Bonnet Rouge Gold contient du calcium pour les os et les dents solides , des vitamines pour le plein de vitalité et une bonne performance intellectuelle ,des protéines pour une bonne performance physique mais aussi

Le zinc pour une peau saine, une bonne vision, des os solides, et plus d’énergie.



Le Lait concentré non sucré Bonnet Rouge Gold est Un produit de la société Friesland Campina.

c’est une société experte dans la fabrication de produits laitiers et est connu au Cameroun sous sa marque très apprécié : PEAK MILK. Cette société qui compte plus de 23 000 employés partout dans le monde est la même qui produit le lait Bonnet Rouge Gold. Ce sont plus de 18 000 fermiers qui sont responsables de la production du lait utilisé pour Bonnet Rouge ou PEAK MILK.

Il est disponible au prix public conseillé de 500f chez tous les vendeurs habituels.