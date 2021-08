CAMEROUN :: BONEY PHILIPPE NOMME DIRECTEUR DE VISION 4 :: CAMEROON

Le journaliste de sport Boney Philippe succède à Jean Jacques Ze à la tête de la télévision à capitaux privés Vision 4 de l'homme d'affaires milliardaire camerounais, Jean Pierre Amougou Belinga.

La décision du président directeur général du groupe L'Anecdote est tombée hier, jeudi, 05 août 2021, en soirée. Elle a été lue en prime time au JT de 20 heures de cette chaîne de télévision basée au quartier Nsam à Yaoundé la capitale politique du Cameroun.

En portant son choix sur Boney Philippe, un bleu dans la maison, Jean Pierre Amougou Belinga prend de court les pronostiqueurs qui ont misé sur Bruno Bidjang, ainsi que sur plusieurs autres journalistes plus capés du consortium L'Anecdote.

Boney Philippe a fait toutes ses classes dans le sport, avec notamment ses états de service à Radio Tiemeni Siantiou de Yaoundé, Canal 2, Vox Africa. En 2005, Boney Philippe est victime d'une violente agression physique de Samuel Eto'o en pleine conférence de presse, et s'en tire avec un bras fracturé, des saignements au nez.

L'affaire fait grand bruit, avant d'être prise en main par le ministre des Sports de l'époque, Philippe Mbarga Mboa, et la légende du football Roger Milla, pour arrangement amiable.

Cyniques ou sincères, certains observateurs n'hésitent pas à affirmer que l'agression physique de Samuel Eto'o qui brillait alors de mille feux au FC Barcelone, a plutôt apporté plus de visibilité à Boney Phillipe qui avait quand atrocement souffert, et contraint de passer plusieurs mois à la maison, après sa sortie d'hôpital. Il ne reste donc plus qu'à souhaiter bon et long règne possible à Boney Philippe dans ses fonctions de directeur de Vision 4, après le limogeage de Jean Jacques Ze en avril dernier, pour " faute lourde".