Des braqueurs d'une microfinance aux arrêts à Ombessa

C’est une action menée par la gendarmerie nationale dans le cadre de la lutte contre le grand banditisme.

Après le braquage d’une microfinance de la place située à Ombessa, dans le Département du Mbam et Inoubou, Région du Centre par une bande de six présumés malfrats armés de machettes et d’une arme de fabrication artisanale, la Brigade de Gendarmerie d’Ombessa a immédiatement ouvert une enquête.

Après des investigations menées sur renseignements, trois suspects ont été interpellés. Soit trois jours après avoir commis leur forfait ; ils ont été stoppés dans leur course, par les éléments de la Brigade de céans.

Les recherches se sont poursuivies et un autre complice âgé de 21 ans a été également rattrapé et mis à la disposition de la Justice le 22 juillet 2021. À présent, les recherches intensives se poursuivent au sein la Brigade de Gendarmerie d’Ombessa, afin d’interpeller le reste des suspects.