Médias audiovisuels et tolérance administrative au Cameroun.Enjeux communicationnels et logiques ... :: CAMEROON

Hormis la radio et la télévision publique nationale, aucun des médias audiovisuels camerounais n’est en règle. Simon Ngono propose un décryptage du flou constitutif du système de régulation des médias au Cameroun. Il démontre que la tolérance administrative est une technique de musellement des acteurs médiatiques jugés hostiles à l’establishment.

Cette recherche analyse comment le pouvoir exploite l’opacité juridique qui règne dans ce territoire. Le rationnement de l’attribution des licences est le corollaire de ce pouvoir, autorisant ainsi, certains médias audiovisuels privés à émettre. L’enjeu pour l’État est de tirer les ficelles en ce qui concerne la qualité et la quantité des informations qui circulent dans le pays.

La réflexion met aussi en évidence les jeux tactiques de certains promoteurs afin de se déjouer du contrôle étatique. Ils deviennent implicitement des personnalités apparentées au système en place. Dans cette introspection du paysage médiatique camerounais, l’étude porte également sur le rapport des citoyens et de l’État. Il en va du respect des règles de lois dans un pays où l’écart tend à s’ériger en norme et cette dernière est vouée à être constamment élargie.

Cette approche s’inscrit dans le domaine scientifique de la sociologie politique des médias, du droit de la communication et parallèlement, de l’analyse communicationnelle des régimes de continuité autoritaires.

Référence complète :

Simon Ngono (2021), Médias audiovisuels et tolérance administrative au Cameroun. Enjeux communicationnels et logiques d’acteurs, Paris, éditions L’Harmattan, 202 pages.

Présentation auteur :

Simon NGONO est enseignant-chercheur en Sciences de l’information et de la communication à l’Université de La Réunion. Ses travaux de recherche portent sur l’espace public et les débats télévisés, les rapports entre les médias et le politique, et les réseaux socionumériques