CAMEROUN :: Charles Ndongo : silence radio ! :: CAMEROON

En date du 13 juillet 2021, Défis Actuels a adressé au directeur général de la CRTV Charles Ndongo, une demande d’information relative à la polémique née des dernières nominations au sein de l’Office qu’il dirige. Dans l’optique d’avoir des clarifications de la voix la plus autorisée, sur les accusations de « tribalisme » et de « népotisme » portées à son égard.

Dans le respect des règles de déontologie journalistique et surtout dans un souci d’équilibre des sources, la correspondance sus évoquée a été déposée au service du courrier de la chaîne nationale de télévision située au quartier Mballa II à Yaoundé. Plus de deux semaines plus tard, notre magazine n’a pas obtenu les réponses à ses questions. Contacté au téléphone et par messages privés, le directeur général de l’Office national est resté de marbre. Ci-dessous, le protocole d’interview à lui adressé.

PROTOCOLE D’INTERVIEW