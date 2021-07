CAMEROUN :: Change de devises: Un nouvel acteur entre en jeu :: CAMEROON

SB capital souhaite se positionner comme un acteur majeur dans le marché du change de devises et du transfert d’argent international

Chefs d’entreprise, passagers de la classe affaire, voyageurs d’affaires, touristes et autres visiteurs ont maintenant une nouvelle adresse pour leur problèmes de change de devises.

Sb capital qui vient s’ouvrir ses bureaux de Douala au Cameroun est une maison de change qui caresse l’ambition de devenir un leader sur le marché en fournissant une variété de services en matière de change de devises.

Ce qui va en droite ligne avec leur mission tel qu’évoquer par le promoteur Henri Sukate « Notre mission est de fournir un environnement sûr et sécurisé aux clients pour accéder au marché des changes et Notre vision est d'être le partenaire privilégié des entreprises et des particuliers cherchant à échanger des devises étrangères »

Entre services de change Manuel de devises , transfert d’argent international et voyage, Sb capital agit avec célérité et fiabilité puisqu’ils sont situés dans un environnement sûr et sécurisé.

Le bureau de Douala situé au premier étage de l’immeuble SCI Pallas 400 Rue Drouot est très facile d’accès et ouvert aux clients pour que ceux ci puissent effectuer leurs transactions en devises.

En ce qui concerne le transfert d’argent, Sb capital collabore avec un vaste réseau de partenaires pour tranferer de l’argent dans le monde entier par le biais de son produit Sb Remit qui sera bientôt étoffé par l’arrivée des autres world Remit, moneygram , western union et Ria.

Il faut rappeler que SB Capital est une société d'institution financière non bancaire enregistrée au Cameroun dont le siège social est situé à Akwa, Douala. Elle exploite actuellement un bureau de change, permettant l'échange manuel de devises dans un environnement de bureau sécurisé. Les entreprises et les particuliers peuvent initier une opération de change sur son site Web ou par téléphone, obtenir un devis et finaliser la transaction dans ses bureaux. Alternativement, les clients peuvent entrer dans ses bureau, initier et terminer une transaction. « Conscients de ce que la vitesse, la sécurité et la commodité sont importantes pour des potentiels clients, Chez SB Capital Ltd, nous en tenons compte lorsque nous servons nos clients » nous confie Henri Sukate le CEO de Sb capital . SB Capital est agréée par le Ministère des Finances (MINFI) du Cameroun et réglementée conjointement par la Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC) et la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale.