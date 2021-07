CAMEROUN :: Kribi: Une élève se suicide après son échec au CAP :: CAMEROON

Kribi, département de l'Océan, région du Sud Cameroun. Une élève se suicide après son échec à l'examen de Certificat d'aptitude professionnelle ( CAP).

La semaine dernière, la petite SIMO, 15 ans, se jette sur le fleuve Kienké. Nous sommes vendredi 16 juillet 2021. Selon des témoignages, la jeune fille est en sanglots. Elle se dirige vers le pont du fleuve Kienké. Elle sanglote sur les gardes fou du pont. Des passants observent sa détresse, mais curieusement, aucun ne va à son secours. La petite élève crie, agite des mains. Tous les passants sont indifférents. Lasse de crier et de subir son chagrin, la petite SIMO se jette dans le fleuve. Elle est aussitôt emportée par les eaux furieuses ; elle se noie. Alertés, les maîtres nageurs du débarcadère de Mboa Manga arrivent un peu trop tard, et leurs tentatives de sauver la petite élève de la mort, sont vaines. La jeune SIMO est déjà morte, et il n'y a plus qu'à rechercher son corps. Le fleuve Kienké se jette dans l'Océan Atlantique.

Après plusieurs jours de recherche, votre journal apprend que la dépouille de la petite SIMO a finalement été retrouvée par des pêcheurs, dans la matinée du mercredi 21 juillet 2021, crachée par les eaux du fleuve.

Seulement, nous apprenons qu'à l'origine de l'idée de suicide de l'élève pour son échec au CAP, des menaces de bastonnade et autres châtiments qui, seraient venus de ses parents. Camer.be apprend que la jeune fille n'aurait pas été aidée par ses parents dont elle aurait même enduré un matraquage moral.

Dommage pour la petite, frêle et jeune vie de SIMO !