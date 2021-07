FRANCE :: Spectacle Exclusif Du Ballet De La Diaspora Camerounaise Au Festival OFF D’Avignon

Venez vivre en couleurs cette grande première re : Les débuts du ballet de la diaspora Camerounaise (BDC) au Festival OFF d’Avignon!

C’est un spectacle riche en émotions, UN SAFARI AU COEUR DES RYTHMES ET DANSES CAMEROUNAISES À NE PAS RATER chaque soir du 23 juillet 2021 au 25 juillet 2021. Allez découvrir cette troupe de danse africaine JEUNE ET DYNAMIQUE, qui vous emportera dans un voyage au coeur du Folklore Camerounais!

COMMENT EST NÉ L’ASSOCIATION DU BALLET DE LA DIASPORA CAMEROUNAISE ?

Après avoir longtemps brillé au sein de diverses structures africaines telles que la Fokamaise, le ballet national Camerounais, et les ballets universitaires, bon nombre de danseurs ont dû par la force des choses se disperser aux quatre coins du monde. Sous l’impulsion du président du BDC, Mr. Gabin TCHOUPO, ces danseurs émérites décidèrent de se retrouver dans la capitale française, afin de renouer avec leur passion et de continuer à exprimer leur talent au sein d’un groupe de danse: le Ballet de la diaspora camerounaise BDC.

Créé le 06 octobre 2018, Le ballet de la diaspora camerounaise (BDC) est une association reconnue d’utilité publique qui compte 30 membres, et a pour vocation de promouvoir la culture camerounaise et africaine en matière de danse, à travers la présentation des spectacles de danses traditionnelles dans le monde entier. Le but est de favoriser l’intégration et le brassage culturel, de partager ses connaissances en matière de danse par le biais des masters class, d’apporter du sourire autour d’elle grâces aux actions caritatives que nous organiserons en Afrique, de participer à tous les évènements culturels organisés dans notre ville et dans la France entière (foire festival gala culturel soirées…).

RÉALISATIONS DU BALLET DE LA DIASPORA CAMEROUNAISE

Le BDC fait sa première sortie en septembre 2019 comme pièce d’ouverture à l’occasion de la 5ème Edition de Miss Cameroun France à l’Apollo théâtre. Grâce à son dynamisme et son goût de la perfection, le BDC ne tarde pas à séduire le public comme les professionnels qui lui reconnaissent un talent indéniable. Sa discipline lui vaudra une invitation le mois suivant au siège de l’UNESCO à Paris, à l’occasion de l’Africa Fashion Réception où ils produiront leur pièce « Au cœur des résonances de chez nous » – une chorégraphie explosive avec 12 artistes sur scène introduisant l’ouverture du défilé de grands stylistes africains. En Mai 2021, l’UNESCO renouvelle son invitation à l’occasion de l’Africa week pour une chorégraphie sur le thème « océan paix et développement durable »

PRÉSENTATION DU SPECTACLE

Le BDC produit aujourd’hui en exclusivité sa nouvelle création « VIVRE ENSEMBLE C’EST POSSIBLE » dans le cadre du festival off d’Avignon au théâtre le grand pavois les 23, 24 et 25 juillet 2021 à 22h30. Ce spectacle met en vitrine la richesse et la diversité culturelle du patrimoine Cameroun, diversité qui lui a valu le nom d’Afrique en miniature. Ce même spectacle est prévu à l’UNESCO en novembre 2021 et à l’Alhambra de Paris en décembre 2021

Les danses traditionnelles camerounaises sont des danses festives, des danses de réjouissances et de célébration et représentent notre culture, nos gênes, notre identité multiple.

Sur ce spectacle j’avais besoin de passer par le canal contemporain afin de pouvoir communiquer de façon concrète avec le public occidental et la diaspora et de, non seulement leur partager ces douleurs et les sensibiliser mais également mettre en avant un phénomène psychologique devenu caractéristique des africains : la résilience par et pour le vivre ensemble. » Déclare le président Mr Gabin TCHOUPO

Le spectacle s’accentue autour de 4 grandes régions du Cameroun. Avec un départ du septentrion chez les HAOUSSA et les PEULS, suivi d’une escale sur les rives côtières chez les frères SAWA. Pour ensuite rejoindre la grande famille Grass Field chez les BAMILEKES

et se terminer chez les puissants FANG BÉTIS

Alors, n’attendez plus! Allez plonger au cœur d’une expérience culturelle aux milles facettes ! Nous invitons tout le monde à assister à ce spectacle « Vivre ensemble, c’est possible » en exclusivité pour la valorisation et le partage du riche patrimoine culturel africain, ceci au travers des danses, sonorités musicalités, fables, chants, costumes et accessoires traditionnels