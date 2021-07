CAMEROUN :: Une fidèle à Paul Biya et une discrète chevalière de l'humanitaire nommée Uphie Chinje :: CAMEROON

Nommée Recteur de l'Université de Ngaounderé ( région de l'Adamaoua), le 27 juin 2017 par le Président de la République, Paul Biya, Professor Uphie Chinje Mélo n'est pas qu'une universitaire, une scientifique de haut vol. C'est aussi une chevalière de l'humanitaire. Discrète. Le Recteur de l'Université de Ngaounderé est très sensible à la souffrance humaine. Les difficultés rencontrées par les couches vulnérables, notamment les femmes, mettent toujours en évidence son cœur d'agneau lorsqu'elle a les possibilités de le faire.

Morceaux choisis

Conviée en août 2020 par les responsables du Centre de Promotion de la Femme de Mbe dans le département de la Vina, région de lAdamaoua, le Prof. Uphie Chinje Mélo avait pris soin de faire des provisions. Des layettes entières pour près de 50 jeunes femmes enceintes, et en situation de précarité. Un élan de générosité qui était arrivé à point nommé, pendant la période du confinement lié à la pandémie du Coronavirus. Les bénéficiaires avaient exprimé leur profonde gratitude au Recteur de l'Université de Ngaounderé.

Le Prof. Uphie Chinje Mélo avait saisi l'occasion pour les entretenir sur la nécessité de faire de l'école une priorité, pour leur insertion socioprofessionnelle. Aussi leur avait-elle demandé d'avoir de hautes ambitions pour les études, afin d'aller jusqu'à l'obtention du Doctorat, et embraser une carrière qui pourrait leur donner la chance de devenir aussi Recteur un jour.

La causerie éducative que l'ancienne Directrice Générale de la Minpromalo avait eue avec ses interlocuteurs, cadrait bien avec la localité de Mbé, une commune qui enregistre un fort taux de grossesses précoces et indésirables, et touchant essentiellement des jeunes filles âgées entre 12 et 20 ans. Aux jeunes filles qui ne sont pas encore enceintes, Prof. Uphie Chinje Mélo avait conseillé de repousser l'échéance, afin de donner priorité aux études.

Recteur de l'Université de Ngaounderé, le Prof. Uphie Chinje Mélo qui est une disciple de la politique humaniste et d'intégration nationale du Chef de l'État Paul Biya, est très aimée des populations de Ngaounderé, notamment des femmes dont elle est Marraine de la région de l'Adamoua.