CAMEROUN :: Le calvaire Christelle Mirabelle Lingom :: CAMEROON

Au plus fort de l’affaire Malicka, des cadres d’un parti politique ont monté une affaire cousue de fil blanc pour essayer de détourner l’opinion du sujet phare.

Ils ont affirmé avoir retrouvé une fille qui aurait fait une sextape avec Paul Chouta.

Ils vont donc monter une cabale contre ce dernier allant jusqu’à prendre des photos d’une pauvre fille qui ne connait même pas Paul CHOUTA et diffuser les images de cette dernière, balancer son identité ; ce, dans l’intention de détourner l’opinion publique du Camus Gate.

Voici comment s’est ficelé le plan diabolique: L’ex petit ami de Mirabelle, le dénommé Julien Bapes Bapes après avoir vu la sextape de Paul Chouta va faire comprendre à ses amis politiques Jean Louis Batoum, Poutine Messey Fritz et Clotaire Nguedjo qu'il connait une fille qui ressemble à la fille dans la vidéo de Chouta. Il va préciser que cette fille est orpheline de père, issue d'une famille pauvre et qu'elle ne pourra jamais démentir en public le montage ou se défendre car n’étant pas très active sur les réseaux sociaux.

Les conjurés vont choisir le dénommé Clotaire Nguedjo pour l'annonce en grande pompe du plan macabre qui a été ficelé. Ils vont réaliser une interview imaginaire qu’ils vont attribuer à la pauvre Mirabelle. Dans cette interview fictive, ils lui font dire que c’est Paul CHOUTA qui lui a appris la sodomie.

Ils vont même aller jusqu’à créer des pages au nom de Mirabelle; en sollicitant des financements pour la constitution d’un collectif d’avocats pour défendre cette dernière.

Ils vont aussi multiplier une kyrielle de faux profils pour mener à bien leur sinistre besogne.

Notons que Paul CHOUTA avait, bien avant tout cela, fait une sortie pour clarifier et expliquer que la dame présente sur sa vidéo était sa compagne et mère de son enfant. Il avait par la même occasion adressé sa demande de pardon à la gent féminine.

Peu à peu, Mirabelle commence à être interpellée par ses proches pour savoir pourquoi son image fait le tour de la toile dans une affaire de sextape. Elle tombe des nues. En essayant de comprendre, elle se rend sur les réseaux sociaux et découvre le pot aux roses : son image traînée dans la boue !

Meurtrie, elle fait un texte pour démentir tout cela et décide de faire un direct dans lequel elle donne sa version des faits. Peu de temps après de cette sortie, elle a l’impression d’être suivie dans la rue. Quelques jours plus tard , elle est agressée dans la rue et violée par des inconnus.

Mirabelle est aujourd’hui dévastée. Elle a vraiment été amôchée par ce viol tant sur plan physique que psychologique.

Elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Pourquoi elle ? se demande-t-elle en longueur de journée. Qu’a t'elle fait pour mériter une telle méchanceté ?

Elle a perdu goût à la vie et reste cloîtrée à la maison. Sa vie est devenue un calvaire. Elle ne sait plus si elle pourra encore un jour trouver du travail maintenant que son image a été traînée dans la boue partout.

Les militants du parti politique qui ont mené ce plan macabre continuent à la narguer et essayent de tribaliser l’affaire.

Notons que depuis le déclenchement de cette affaire, les dirigeants du parti politique incriminé n’ont pas fait de sortie officielle.

Si nous avons encore un peu d’humanité, aidons Mirabelle à obtenir justice; aidons-la à se reconstruire.