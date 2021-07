CAMEROUN :: Wap Production chante pour le vivre ensemble. :: CAMEROON

Diffusion exclusive de la thérapie musicale contre le tribalisme, ce Lundi 19 Juin sur la CRTV RADIO TOP 10.

Le Cameroun traverse depuis quelques temps, comme nous le savons toutes et tous, des moments de remises en question du fondement même, et ciment socle de la raison d’être de la paix et de l’unité parmi les enfants d’une même patrie. C’est fort de ce constat que Wap Production a décidé de prendre son bâton de pèlerin en organisant en février 2021 une série d’évènement sur l’ensemble du territoire nationale pour renforcer notre unité nationale.

EKEG’S décide de faire la musique pour combattre les textes à caractères pornographiques qui ont pignon sur rue au cameroun, et pour apporter une touche originale à la manière de faire le bikutsi dont le coté pervers s’érige de plus en plus en règle.

Discographie

1987-1988 : Patience, 2000 : Turbulence, 2012 : ” Obere wo nnem (Topo Poko) devenu un véritable hymne, 2021 : Tous ensemble et non au Tribalisme.

En tant que producteur il a produit : Eboue Chaleur, Tab’s Opig Zorro, Bisso Solo, Sala Bekono, Mvondo Rogers Star, Pedro du Cameroun, les Zigui Zigui Star, Pan Mot, etc. …

Le vivre ensemble est une philosophie de la vie qui privilégie les savoirs être et les savoirs vivre. C’est à dire qu’au centre même de cette philosophie, il y a l’acceptation de l’autre comme un semblable, mais un semblable différent de moi. Et aussi qu’on évite de juger l’autre sous le prisme de sa culture ou de son ethnie.

En utilisant la musique comme arme, wap production souhaite mobiliser les camerounais comme un seul Homme en vue de barrer la voie au tribalisme. Autour de plusieurs objectifs : Envoyer des signaux lumineux, porteurs d’espoir. Déjouer le mal-vivre régnant qui semble mettre à mal l’unité nationale qui se célèbre chaque 20 Mai au Cameroun. Permettre à travers la musique aux camerounais d’ici et de la diaspora d'accepter et de reconnaitre la valorisation de l’autre. Promouvoir les valeurs de la paix et de la solidarité. Célébrer notre diversité qui est notre véritable privilège.

Pour mémoire, WAP PRODUCTION est une Association culturelle établie à Aubervilliers en ile de France depuis 11ans avec pour but de contribuer à l’intégration, la production et la diffusion des œuvres artistiques et sportives dans le monde.