AFRIQUE :: OLE CARNAVAL, LE NOUVEAU SINGLE DE LA QUEEN LILIANA ANGUISSA :: AFRICA

Prends la Samba, ajoute-y du rythme Sebene du Congo et un soupçon de bossa nova et tu obtiens : OLE CARNAVAL. C’est le premier single officiel de la queen Liliana anguisa, la diva à la voix d’or.



Cette chanson d’ambiance carnavalesque signée Liliana, auteure-compositrice est un mélange de saveur à l’intersection de plusieurs moutures. Chantée en portugais, français et camfranglais, OLE CARNAVAL arrangé par Joël Sesa est un hymne à la beauté, la richesse et la diversité culturelle de l’Afrique. Mais aussi et surtout, la célébration de l’univers du carnaval.

En effet, sur le plan thématique, OLE CARNAVAL invite les africains à se donner la main pour avancer sur le chemin de l’accomplissement. Liliana estime que la diversité de l’Afrique dans un contexte de mondialisation doit être pour elle une force et non une faiblesse. C’est en vivant dans un climat de paix et de tolérance que l’Afrique verra son destin être accompli. L’auteure pense qu’un carnaval africian pourrait être une véritable passerelle qui unit les cultures d’Afrique avec celle du monde. Le rendez-vous du donner et du recevoir n’exige-t-il pas de s’ouvrir sur le monde tout en mettant ses valeurs en exergue ? C’est effectivement le message central que souhaite passer la queen Anguissa sur le fond comme sur la forme.

Cette chanson au rythme endiablé, est donc un vibrant hommage au carnaval comme facteur de cohésion et d’intégration culturelle, un univers bien connu de la Queen qui depuis plus de 20 ans va de carnaval en carnaval pour exprimer son talent multiforme. Apres le carnaval de rio en 2006, le plus grand du monde, liliana a été élue en 2017, la Reine Mère du carnaval tropical de paris. Elle participe ensuite aux carnavals de Nothing hills, de Rotterdam et de Cayenne en Guyane.

Avant ce premier bébé, la queen Anguissa a longtemps exercé au sein des groupes de Gospel et dans l’ombre des plus grands. Toute petite, elle a donné de la voix au sein de la chorale les petits kisito de yaoundé. Mais le déclic se fait en 1990 lorsqu’elle assiste à un spectacle d’Emmanuel DJOB avec son groupe de Gospel. Elle en est tellement émerveillée qu’elle décide de se mettre au gospel sous le coaching de ce dernier.

Plus tard, Liliana se retrouve en Allemagne et intègre en 1995, l’orchestre Jamaicain « Franck Lee & Jamital », dirigé par Franck Lee Montague en tant que danseuse et choriste (répertoire Reggae & Soca).

A Paris, en 1999 en tant que Choriste, elle rentre dans la chorale « Gospel Choir & the Maxim’s » dirigé par Max Bondo et fait des tournées dans des églises en îles de France et à l'étranger. En tant que tête d’affiche et meneuse des ballets « Tropicando », elle chante, des variétés Françaises et latines en particulier le "bossa nova"



De 2009 à 2016, Liliana Anguissa chante en solo des Boléros Cubain, de la Bossa Nova, de la Samba, un peu de Soul et du Gospel, sous la formule Piano voix ou sur Bandes Sonores lors de ses spectacles "LilianaFiesta"

2013 elle rentre dans la plus vieille Chorale de Gospel de Montpellier « Kumbaya gospel Choir » en tant que Choriste, puis Soliste et termine Chorégraphe, responsable de mouvement d’ensemble (60 membres) dirigée par Joel Bula

2014 elle est membre de la Choral de Gospel, « Montaud Vocal » dirigée par Emmanuel Pi Djob, le célèbre finaliste de the Voice2. Elle y officie en tant que choriste, puis soliste, responsable de la cohésion des mouvements d’ensemble.

« Montaud Vocal » (dont liliana fait partie) se joint à plusieurs autres chorales de Gospel pour former le Chœur des 500 choristes qui ont accompagnés Emmanuel Pi Djob lors de son fameux concert au Zénith de Montpellier.

C’est la Queen Liliana Anguissa qui a été choisie pour faire le Solo de danse de Clôture sur de la percussion, et dans son élan, elle amène même le chanteur Francis Lalanne à esquiser quelques pas de danse.

Fin 2016, Liliana rejoint pour très peu de temps le groupe de musiques tropicales « Natural influence » dirigé par Ricardo Lolive. Aujourdhui à Paris, Liliana fait partie du groupe de Gospel « Gospel Legend singers » dirigé par Jackson Mpongo avec lequel elle tourne régulièrement en tant que Choriste.

La sortie prochaine du single OLE CARNAVAL en prévente sur Itune est donc une consécration d’une carrière musicale longue et riche en son et rythmes. Un single à savourer jusqu’à la dernière note.