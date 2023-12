Top-10 Des Artistes Les Plus Écoutés En Afrique Subsaharienne: Le Nigeria En Tête :: Africa

Cette année, les chanteurs nigérians sont les seuls Africains à figurer au classement des artistes les plus écoutés en Afrique subsaharienne dressé par le service Spotify. Des talents de ce pays se sont également imposés dans d'autres catégories.

Le chanteur et compositeur nigérian Burna Boy est à nouveau l'artiste africain le plus écouté en Afrique subsaharienne en 2023 Une place qu'il occupe pour la 2e année consécutive, selon le service Spotify Wrapped.

Le Nigeria est le seul pays représenté au classement de Spotify pour l’Afrique subsaharienne. Mais sa présence est forte: le Top-10 comprend au total cinq artistes nigérians et se présente comme suit:

1 - Drake (Canada)

2 - Burna Boy (Nigeria)

3 - Asake (Nigeria)

4 - Davido (Nigeria)

5 - Omah Lay (Nigeria)

6 - The Weeknd (Canada)

7 - Rema (Nigeria)

8 - Chris Brown (États-Unis)

9 - Travis Scott (Etats-Unis)

10 - 21 Savage (Royaume-Uni)

L'étude annuelle est basée sur les données concernant la manière dont les gens écoutent la musique et les podcasts sur la plateforme.

D'autres catégories

Selon Spotify Wrapped 2023, Ayra Starr, est l'artiste féminine la plus écoutée en Afrique subsaharienne devant des mégastars telles que, Rihanna, Beyoncé et Nicki Minaj. Elle s'est classée au 11e rang du classement général, manquant de peu de figurer dans la liste des dix premiers.

Le titre le plus populaire dans la région est Asiwaju de Ruger, suivi de Rush d'Ayra Starr. Une multitude d'autres titres nigérians figurent également sur la liste, notamment Lonely At The Top d'Asake, le titre le plus diffusé au Nigeria cette année. Tyler ICU est le seul Sud-Africain avec Mnike, en featuring avec DJ Maphorisa, Nandipha808, Ceeka RSA & Tyron Dee, tandis que People de l'artiste américaine d'origine camérounaise Libianca, sorti il y a près d'un an, occupe la huitième place.