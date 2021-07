CAMEROUN :: Assainissement cadre de vie des populations: Mbassa Ndinè reçoit le soutien des chefs traditionnels :: CAMEROON

Douala- Cameroun- C’est ce qui ressort de la concertation de ce mardi 13 juillet entre le Maire de la ville et les chefs traditionnels installés dans le Wouri.

« On ne peux pas accepter que les routes construites à grands moyens se transforment en rues de la joie et autres marchés .Si nous laissons faire , Douala sera un enfer pour tous. Les chefs doivent parler parce qu’en tant qu’autorité traditionnelle, leur parole pèse ». Voilà en quelques mots les raisons qui ont poussé le maire de la ville Roger Mbassa Ndinè à organiser la réunion de concertation de ce mardi 13 juillet avec les chefs traditionnels du Wouri ainsi que les chefs des communautés installées à Douala histoire de porter le coup fatal au désordre urbain qui a fait son lit dans la cité capitale économique.

Il faut rappeler que le 22 juin dernier le maire de la ville avec à ses côtés le préfet du Wouri sont passés à l’action concernant l’opération « restituons le trottoir aux piétons » .Ce programme qui a pour objectif global de libérer les trottoirs, puis emmener les populations à s'approprier et à respecter « scrupuleusement » les règles et normes qui régissent l'occupation de la voie publique.. une opération dont l’implémentation se butte depuis à la résistance de certains commerçants mais aussi de certains leaders d’opinion qui la trouve inopportune compte tenu du contexte socio-économique local.

Dans le but de mettre les autorités traditionnelles au même niveau d’information , le Maire de la ville a décidé de les réunir au cour d’une concertation qui s’est tenue à la salle des fêtes d’Akwa.

Au sortir de cette concertation où on a enregistré plusieurs réactions des hôtes du jour, une déclaration commune a été rendue publique et signée par ces chefs. De cette déclaration, on retient que « les participants ont entendu et largement échangé sur l’exposé du maire de la ville portant notamment sur un diagnostic précis du désordre urbain multiforme qui sévit dans la ville de Douala ... l’exécutif communautaire a exprimé sa vision qui est celle de faire de Douala une ville belle , attractive, économiquement viable ... l’exécutif communautaire a partagé avec les participants, le plan de lutte engagé contre le désordre urbain décliné en deux programmes pionniers intitulés « restituer le trottoir aux piétons » « assainissement et professionnalisation du secteur du transport par moto taxi » . Le maire de la ville affirme la détermination de l’exécutif communale à mettre en œuvre ces programmes a lancé un appel solennel à la mobilisation et à l’implication de toutes les forces vives de la cité pour le succès de ceux ci.

Les chefs traditionnels en signant cette déclaration s’engagent donc aux côtés du Maire de la ville pour faire de Douala la ville attractive qu’elle se doit d’être