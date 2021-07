CAMEROUN :: Douala: Un homme tente de violer sa propre fille dans un hôtel ( texte et vidéo) :: CAMEROON

Douala, ville portuaire et capitale économique du Cameroun. Un homme surpris dans un hôtel, tentant de violer sa propre fille de 16 ans qu'il a convaincue de le suivre dans une chambre d'hôtel.

La scène incroyable se déroule ce matin du vendredi 09 juillet 2021, à l'hôtel Fraîcheur Plus de Bonamoussadi, au lieu dit Carrefour Eto'o, dans le 5 ème Arrondissement. La jeune fille de 16 ans a échappé de justesse aux appétits déviants et sataniques de son propre géniteur. Celle-ci a eu la présence d'esprit d'alerter ses tantes par SMS, via son téléphone portable, ayant anticipé sur les agissements peu avenants de son père. Ces dernières ont aussitôt investi l'hôtel, et le père de la fille a été surpris nu dans la chambre avec sa fille qu'il s'apprêtait à violer.

Ayant de justesse échappé au lynchage, l'homme a été remis aux forces de sécurité pour être entendu sur les faits allégués.