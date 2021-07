CAMEROUN :: AKONOLINGA : LE MINPMEESA LANCE LE MARCHE COOPERATIF ET PRESIDE LA RENCONTRE AVEC LES RELESS :: CAMEROON

Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Economie Sociale et de l’Artisanat Achille BASSILEKIN III a présidé mercredi 7 juillet 2021 à Akonolinga, département du Nyong-et-Mfoumou, Région du centre, la Rencontre avec les Réseaux Locaux de l’Economie Sociale et Solidaire (RELESS) et le lancement du Marché coopératif d’Akonolinga.

L’objectif de cette visite de terrain est d’optimiser et dynamiser les Réseaux Départementaux de l’Economie Sociale et Solidaire (REDESS) en vue de mettre en commun les énergies pour une production dense et variée.

En lançant cette dynamique, le ministre s’est voulu rassurant du soutien continu à apporter aux RELESS et magnifie du même coup le partenariat signé avec le Partenariat France Afrique pour le Cameroun (PFAC) de Mme EYEBE EFFA Pauline. Il a invité tous les acteurs à conjuguer leurs efforts afin d’irriguer le Cameroun tout entier de cette initiative pourvoyeuse de richesses et d’emplois. Il faudra pour cela former les acteurs locaux devant poursuivre ce travail sur le terrain. C’est ainsi une autre étape franchie dans la mise en œuvre de la politique gouvernementale en la matière. Il a invité le réseau des maires pour l’économie sociale et solidaire à intégrer la dynamique avec l’appui des Communes et villes unies du Cameroun (CVUC).

A l’occasion, le bureau du REDESS a été présenté et installé par le préfet. Comme mission assignée, il est chargé de fédérer tous les acteurs autour de ce bien commun qu’est l’Economie Sociale et solidaire.

La visite des stands a permis de découvrir la richesse et la diversité de notre économie qui ne demande qu’à être organisée autour de ces initiatives locales. Cette visite marque également le lancement du Marché Coopératif.