L’opérateur de télévision numérique StarTimes diffuse la série au féminin, deuxième saison de Guerre des Sexes, à compter du Vendredi 9 juillet sur la chaîne Afro TV.

Plaidoyer pour l'émancipation de la femme, la série brosse le portrait de femmes fortes, avec leurs qualités et défauts, et prêtes à tout pour rompre avec la suprématie masculine.

Dans cette nouvelle saison inédite, les héroïnes de la série luttent pour reconstruire leur vie, une vie nouvelle « au féminin ».

Hypocrisie, coup bas, trahison, guerre mais aussi pardon, amitié et amour marqueront leurs aventures.

Coco, Paloma, Bibi, Nana et Fanta sont aujourd'hui cinq femmes qui ont traversé de grandes épreuves chacun pour une raison particulière. Toutes sur le point de divorcer, elles s'insurgent contre la société qui rejette sur la femme la responsabilité de l'infidélité de l'homme. Pendant que les 4 amies décident de reprendre leurs vies en main, toujours égale à elle-même, Fanta entreprend de réaliser plus que jamais son rêve ultime, avoir la vie qu'elle a toujours enviée à sa cousine et à Coco, sa pire ennemie. Mais dans leur périple, les 4 amies vont découvrir avec horreur que Fanta n'est pas la seule personne dont elles doivent se méfier. Et surtout que les épreuves de la vie sont championnes pour changer les projets les plus solides.

Au féminin est diffusée du lundi au vendredi à 15h sur la chaîne Afro TV ainsi que sur l’application StarTimes On disponible gratuitement sur Google Play Store et Apple Store.

StarTimes est l’opérateur leader de la télévision numérique en Afrique, avec 13 millions d’abonnés à ses services TNS & TNT et 27 millions d’utilisateurs de son application mobile dans plus de 30 pays. StarTimes possède une plate-forme de 700 chaînes africaines (75%) et internationales (25%, dont chinoises 1,5%). La vision de l’entreprise est de « Permettre à chaque famille africaine d’être capable de s’abonner à la télévision numérique et d’en jouir ».