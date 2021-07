CAMEROUN :: Lac municipal de Yaoundé : Des obstacles retardent son aménagement :: CAMEROON

Hormis l’absence du permis de bâtir, la non-exécution des études sont entre autres les freins à ce projet de valorisation touristique et économique.

Les travaux d’aménagement du Lac municipal de Yaoundé peinent à prendre leur vitesse de croisière. Plusieurs obstacles se dressent à ce projet de valorisation touristique et économique du Lac municipal et d’aménagement de la vallée de la Mingoa à Yaoundé. Outre les trois années de retard qu’accuse ce projet, « le taux d'avancement des travaux est de 3,71%, pour une consommation des délais de 23% le 06 juillet de l’année en cours », apprend-on.

Ainsi, lors de la rencontre semestrielle du comité de pilotage dudit projet, hier 6 juillet, l’entreprise Elecnor a présenté des difficultés dans la réalisation de ce projet, notamment la réalisation des études. En effet, l’entreprise a signé un contrat de sous-traitance des études avec le cabinet New Africa. Ledit contrat a été interrompu le 11 juin dernier. Ajouté à cela, le permis de construire inexistant. Ce qui crée par ailleurs la confusion. « C’est quand-même surprenant que le coordonnateur du projet, mairie de ville de Yaoundé qui est censé accompagner les acteurs sur le terrain soit surpris que les dossiers ne soient pas montés. La mairie de ville de Yaoundé est le grand bénéficiaire de ce projet et devait avoir tout organiser pour qu’avant la pose de la première pierre, que toutes les conditions soient réunies », s’est étonnée Célestine Ketcha Courtes, ministre de l’habitat et du développement urbain (Minhdu), par ailleurs, présidente du comité de pilotage de ce projet.

Fort de ce constat, la Minhdu a prescrit « la remobilisation de tous les acteurs ; l’accélération des travaux pour ce qui est de l’aménagement du lac, la construction de l’hôtel ; l’exécution des études via la contractualisation d’un nouveau cabinet sous un délai de 48h et un délai de trois mois pour la fin desdites études ; organiser une séance spéciale sur les besoins documentaires. Le souhait est qu’en septembre 2021, que nous ayons un meilleur taux d’exécution avec des chiffres qui fassent plaisir ». Eloy Del Potro, Directeur général de Elecnor Cameroun a rassuré que « les travaux vont être accélérés pour que le délai total soit respecté. Nous comptons finir les travaux fin 2022 comme il est prévu dans notre marché ». La prochaine rencontre de l’unité de coordination et de suivi de l’exécution dans les délais du projet d’aménagement de la Mingoa est prévue le 29 septembre prochain. « Nous veillerons, de concert avec la mairie de ville de Yaoundé, qui en est le maître d’ouvrage délégué, à ce que le planning d’exécution des travaux soit respecté, jusqu’à sa livraison prévue en janvier 2023 », a-t-elle conclu.

Aménagements

Elecnor Cameroun, a pour tâche, pour le compte de la première phase et sur une durée de 24 mois, les terrassements, le nettoyage du lac, le dragage des boues, le compactage du sol, la construction des ouvrages d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales, la construction des voies urbains et piétonnes internes au lac, les parkings, les réseaux de télécommunication, le jardinage et espaces verts, la construction d’une station d’épuration du lac (aération et ozonation), la gestion des déchets et résidus, la construction de trois restaurants culturels R+1 en forme de nénuphar, de deux boutiques R+1 toujours en forme de nénuphar dans le parc botanique, l’aménagement des quais autour du lac, des débarcadères et des embarcadères, des aires de jeux et des passerelles.

Le 24 juin dernier, le premier Ministre, Joseph Dion Ngute a procédé à la pose de la première pierre. Ceci après la signature d’une convention de financement à hauteur de 25 milliards Fcfa entre le ministère de l’Économie, de la Planification et de l’Aménagement du territoire (Minepat) et la filiale anglaise de la Deutsche Bank, le 13 septembre 2016. Ce projet est censé créer 2 000 emplois et donner fière allure à la capitale politique du Cameroun.