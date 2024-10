CAMEROUN :: Brice TCHAKOUNTE " le Salon Africain de l’Education est un cadre de rencontres, d’échanges " :: CAMEROON

Le Président de la JUSA et Promoteur du Salon Africain de l’Education (SAED) était face à la presse ce Mardi 15 Octobre 2024.

A quarante jours du Salon Africain de l’Education quel est le niveau des préparatifs ?

Cette année à la quatrième édition du Salon Africain de l’Education, mobilisera divers acteurs en vue de la conscientisation des populations par la promotion des valeurs citoyennes, de paix, de vivre ensemble et bien d’autres. Elle vise l’insertion réussie des jeunes sur le plan professionnel, social et économique, avec la promotion des valeurs du travail et la culture entrepreneuriale comme moteur pour un développement durable. Cette initiative qui bénéfice de la Haute Confiance et Parrainage du Premier Ministre Chef du Gouvernement, réunira environ deux cent (200) structures exposantes pour des milliers de visiteurs. L’occasion est donnée aux participants de se faire davantage connaître et de vulgariser leurs actions, leurs offres et services. Une vitrine des B To B et des B To C.

Le comité d’organisation, notamment la JUSA, la Fondation DANIEL TECHRIST, le Ministère de la Jeunesse et de nombreux partenaires, est à pied d’œuvre pour un succès retentissant de cette quatrième édition qui fera de l’Hôtel de Ville de Yaoundé le lieu de toutes les attractions du 23 Novembre au 01 Décembre 2024.

Quelles sont les activités qui meubleront le salon ?

Pour cette année, le Salon Africain de l’Education qui est un cadre international de rencontres, d’échanges et de partages, sera meublé par diverses activités à l’instar : du VILLAGE EXPO avec environ 200 structures exposantes pour plus de cent mille visiteurs ; du VILLAGE DES PROMOTIONS pour contribuer à la lutte contre la vie chère au profit des ménages ; du VILLAGE SANTE non seulement pour la sensibilisation et la promotion de la santé pour tous, mais aussi pour diverses prises en charge médicale au profit des populations démunies d’horizons divers ; du VILLAGE CULTUREL  TOURISTIQUE pour la promotion de la culture africaine et la promotion de la destination Afrique ; du VILLAGE PATRIOTE-CIVIQUE, PAIX  SECURITE pour la promotion des valeurs de patriotisme, de civisme, de vivre ensemble harmonieux, de paix et de sécurité ; du VILLAGE ENFANTS ET ADOLESCENTS avec divers ateliers visant la créativité des tous petits et des plus jeunes.

Le Salon Africain de l’Education est un cadre de rencontres, d’échanges et de partages

Par ailleurs, de nombreuses conférences, fora et ateliers de Formation sont prévus, touchant divers domaines tels que l’entrepreneuriat, l’éducation inclusive, la formation, l’insertion socio-professionnelle et économique, le leadership, la citoyenneté, la spiritualité, le changement climatique et bien d’autres. Il est également prévu dans le cadre du SAED 2024 deux grands concours, notamment la cinquième édition du Concours Africain d’Eloquence et la troisième édition du Concours Questions Pour Un Champion – Afrique. Les jeunes qui se distingueront seront accompagnés dans la maturation et la matérialisation de leurs initiatives ou idées de projet.

L’ensemble de ces activités feront de chaque journée de cette quatrième édition une journée particulière traitant d’un domaine spécifique. Il sera primé par des Awards d’Excellence, les meilleures institutions dans leurs domaines respectifs.

Comment faire pour participer à ce grand rendez-vous ?

Déjà l’entrée est libre et gratuite pour tous les visiteurs. Le site est ouvert à tous. Toutefois, il est important pour les jeunes de contacter le comité d’organisation pour s’enregistrer pour une activité ou un atelier en particulier. De même pour les structures qui souhaitent exposer sur le site de l’évènement. Le comité d’organisation répond aux numéros (+237) 652 597 294 / 696 453 211 / 620 42 93 60 / saed@jusa.africa