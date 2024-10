FRANCE :: Mabatngou Jiké Rose : une passionnée de culture enfin reconnue au royaume de Belgique

Avec une silhouette qui dégage une énergie captivante, un regard qui enchante, et une âme restée jeune malgré les années qui défilent, Rose Jiké, grand-mère à plusieurs reprises, continue de faire rayonner la scène culturelle.

Alors qu'elle souffle sur une bougie de plus, elle reste une figure incontournable des combats menés au sein de la diaspora culturelle, d'abord à Paris, avant de faire rayonner son influence bien au-delà.

Ne vous demandez jamais où elle se trouve un samedi soir – même moi, qui parcours les nuits africaines de la diaspora, ne saurais vous le dire. Mais demandez-moi où elle est un dimanche matin, et je vous révélerai sa trace, quelque part aux confins du globe, là où son cœur et son amour pour la culture l’ont menée. Rose Jiké incarne l’âme de l’ambiance, avec un feu qui brûle en elle et qui marque toutes les fêtes où elle se trouve.

Bien sûr, on peut lui reprocher certaines choses – après tout, nul n'est parfait. Mais moi, je l'aime comme une tata, une mère, une sœur. Je l'aime pour son charisme, pour notre passion commune de la culture, et surtout pour son côté fofol, cet esprit joyeux et légèrement excentrique qui la rend si unique.

Dynamique, travailleuse et épanouie, Rose Jiké est une femme qui rassemble. Elle sait accueillir, donner de l’amour, encourager, même lorsque les événements semblent lui échapper. Sa passion pour la culture et ses traditions est indéfectible, et ce n'est pas Torpédo, qui dira le contraire. Elle symbolise une véritable force de vie, une flamme allumée.

En ce moment, où elle souffle une bougie de plus, je souhaite que le ciel, aussi vaste que la diaspora qui nous abrite, lui donne encore et encore la force de continuer à voyager, à encourager, à soutenir ses enfants dispersés à travers le monde. Que la santé, la grâce et surtout l’amour continuent de l’entourer et de nourrir son inépuisable générosité.

Joyeux anniversaire, Mabatngou Jiké Rose, que cette nouvelle année soit remplie de bonheur et d’amour à partager avec tous ceux qui t’aiment.